Trofeo Consorzi, Trento si impone su Varese: le altre amichevoli

La Dolomiti Trento vince il Trofeo Consorzi contro una Varese rimaneggiata, mentre la Reyer Venezia sconfigge Agrigendo faticando per tre quarti.

La Reyer Venezia vince il torneo di Grado

E' stata laad aggiudicarsi il 'Trofeo Consorzi' nella finale disputata contro lavinta nettamente dai veneti perIn pratica la resistenza degli uomini di coach Moretti è durata solo pochi minuti. Trento ha fatto subito la voce grossa chiudendo sul 22-17 il primo quarto per poi piazzare un parziale mortifero di 28-8 nel secondo quarto, che ha mandato in archivio la contesa.Per la verità i varesini hanno pagato oltre misura le assenze die l'infortunio del centroa gara in corso. Anchesono stati vittime di acciacchi e hanno dovuto lasciare il parquet anzitempo. Per Varese la finale del Torneo Consorzi si è tramutata in una vera e propria ecatombe. Nel terzo quarto, Trento è stata brava a mantenere inalterato il distacco amministrando il vantaggio accumulato nei primi due quarti e chiudendo sul +22 la terza frazione. L'ultimo quarto è solo accademia per gli uomini diche si limitano a gestire, forti anche della netta superiorità nei quintetti in campo, con Varese priva dei suoi uomini migliori. Trento si aggiudica il Trofeo Consorzi vincendo perin unche ha registrato la presenza di oltre 1300 spettatori. Tra i trentini spiccano i 15 punti di Jefferson mentre l'unico a finire in doppia cifra per Varese è Pelle con 14 punti.La Reyer Venezia si aggiudica il, piegando una bella Agrigento perLa novità per i veneti è l'inserimento dial posto di. Venezia chiude avanti di 7 punti il primo quarto consugli scudi (chiuderà con 23 punti a referto). I siciliani sospinti darimangono attaccati ad una incollatura nel punteggio fino al 59-59 del terzo quarto per poi crollare nell'ultimo quarto. Gli agrigentini subiscono lo strapotere fisico di Venezia sotto le plance e segnano solo 5 punti, mentre Venezia dilaga concludendo la gara con un margine di vantaggio che premia la squadra di coacholtre i propri meriti. Vince la Reyer per, ma rimane l'ottima impressione destata da Agrigento.