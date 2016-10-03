Basket, A2: le bolognesi partono bene, Treviso e Jesi corsare

Ad Est subito una vittoria per entrambe le formazioni bolognesi, che puntano decisamente al ritorno nella massima serie, mentre Treviso si è presa la rivincita espugnando il parquet di Trieste., che ha sconfitto a domicilio Mantova. Belle vittorie esterne di Ravenna e Roseto, mentre Forlì e Recanati battono sul filo Ferrara e Imola. Ad Ovest Virtus Roma, Siena, Agropoli e Biella rispettano il pronostico. Brutta sconfitta per Scafati, che cade a Treviglio,. Belle affermazioni per Ferentino e Tortona, che sconfiggono rispettivamente Eurobasket Roma e Legnano. La "Dotta" esulta: i suoi due team cominciano bene la loro stagione, uno (la Virtus) vincendo senza troppi problemi contro Piacenza (72-63), l'altro (la Fortitudo) regolando in trasferta Chieti (71-75).che ha realizzato 26 punti in 31' con 10/17 da due, 1/4 da tre e 11 rimbalzi. Grande sorpresa, come dicevamo, la vittoria di Jesi sul parquet mantovano. Ottimi gli ospiti, praticamente perfetti in ogni situazione di gioco. Male i padroni di casa, apparsi poco tonici e determinati., capace di infilare due triple nelle battute finali che hanno mandato Jesi in paradiso.Ma l'entusiasmo giuliano non basta ai locali, che cadono 66-70 contro la DeLonghi. Davvero deludente Verona, battuta a domicilio da Roseto.: un passo falso è consentito, a patto che sia solo un incidente di percorso.(20 a testa) per avere ragione di Rieti: i laziali hanno destato un'ottima impressione, e c'è da credere che faranno bene. Bel colpo di Ravenna a Udine, Derrick Marks inarrestabile (23 punti).