Basket, A2: le bolognesi partono bene, Treviso e Jesi corsare
di Redazione
03/10/2016
La stagione di basket prende il via anche con il campionato di A2. Ad Est subito una vittoria per entrambe le formazioni bolognesi, che puntano decisamente al ritorno nella massima serie, mentre Treviso si è presa la rivincita espugnando il parquet di Trieste. La sorpresa l'ha regalata l'Aurora Jesi, che ha sconfitto a domicilio Mantova. Belle vittorie esterne di Ravenna e Roseto, mentre Forlì e Recanati battono sul filo Ferrara e Imola. Ad Ovest Virtus Roma, Siena, Agropoli e Biella rispettano il pronostico. Brutta sconfitta per Scafati, che cade a Treviglio, mentre Rieti sfiora il colpaccio a Trapani. Belle affermazioni per Ferentino e Tortona, che sconfiggono rispettivamente Eurobasket Roma e Legnano. La "Dotta" esulta: i suoi due team cominciano bene la loro stagione, uno (la Virtus) vincendo senza troppi problemi contro Piacenza (72-63), l'altro (la Fortitudo) regolando in trasferta Chieti (71-75). Da sottolineare la prestazione di Kenny Lawson (Virtus) che ha realizzato 26 punti in 31' con 10/17 da due, 1/4 da tre e 11 rimbalzi. Grande sorpresa, come dicevamo, la vittoria di Jesi sul parquet mantovano. Ottimi gli ospiti, praticamente perfetti in ogni situazione di gioco. Male i padroni di casa, apparsi poco tonici e determinati. La differenza, poi, l'ha fatta Dawyne Davis, capace di infilare due triple nelle battute finali che hanno mandato Jesi in paradiso. Pubblico delle grandi occasioni a Trieste: 5600 spettatori! Ma l'entusiasmo giuliano non basta ai locali, che cadono 66-70 contro la DeLonghi. Davvero deludente Verona, battuta a domicilio da Roseto. Negativa anche la prestazione di Scafati, sconfitta all'esordio a Treviglio: un passo falso è consentito, a patto che sia solo un incidente di percorso. Trapani ha avuto bisogno di 40 punti da parte di Renzi e Ganeto (20 a testa) per avere ragione di Rieti: i laziali hanno destato un'ottima impressione, e c'è da credere che faranno bene. Bel colpo di Ravenna a Udine, Derrick Marks inarrestabile (23 punti).
Articolo Precedente
Eurolega, ecco le avversarie da battere per l'Olimpia Milano: si comincia il 12 ottobre
Articolo Successivo
Basket, Serie A: Milano rimonta e vince, Reggio Emilia cade a Caserta