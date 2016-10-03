Basket, Serie A: Milano rimonta e vince, Reggio Emilia cade a Caserta

La prima giornata di campionato della Serie A di basket ha regalato già grandi emozioni agli appassionati di pallacanestro., ma ha dovuto faticare moltissimo per avere ragione di un'Orlandina che si è arresa solo negli ultimi 10'. Tra le squadre che puntano ad insidiare il trono di coach Repesa e dei suoi ragazzi,, che ha regolato Torino non senza problemi., sconfitta dalla Juvecaserta. Amaro ritorno in Serie A per Brescia (dopo 28 anni di assenza):, per Diana c'è molto da lavorare. Buona partenza anche dell', che ha sconfitto l'Aquila Trento al Palapentassuglia. Olimpia come da pronostico (71-65),A salvare i Campioni d'Italia... i suoi campioni, appunto, e nemmeno quelli più reclamizzati.(capitan Cinciarini scocca il tiro da tre dopo i 24'') che ha dato il nulla osta alla rimonta milanese. Ma tant'è. Capo d'Orlando - sostenuta da 3000 spettatori - può solo fare mea culpa per non essere riuscita a gestire un vantaggio cospicuo,all'inizio del terzo quarto. L'Olimpia rimonta (con l'aiutino...), impatta a fine terzo quarto, e sorpassa con Abass a 6' dal termine. A dimostrazione che Milano sarà anche superfavorita,Vince a Cantù la Reyer Venezia (92-99), che disputa un eccellente finale di gara trascinata da un Tonut in forma smagliante (28 punti),: merito dei torinesi, bravi a recuperare lo svantaggio nel secondo tempo con White e Poeta. E' lo stesso giocatore italiano, però, a fallire la tripla del supplementare a 2'' dalla sirena. Nessun problema, come detto, per Pesaro,ancora a caccia della mentalità giusta per affrontare una Serie A che dalle parti di Brescia mancava addirittura da 28 anni. Stesso discorso per l'Enel Brindisi, che parte male contro Trento ma riesce via via ad imporsi con English e Carter sugli scudi (69-61). Malissimo Reggio Emilia,. I padroni di casa trovano in Czyz uno straordinario "man of the match" (26 punti), anche se èa far letteralmente impazzire il pubblico del Palamaggiò. Oggi i due posticipi: Sassari ospita Varese, Pistoia di scena sul parquet della Vanoli Cremona.