Basket femminile, Supercoppa: è ancora Schio, Ragusa beffata nel finale (67-66)

Anche il basket femminile apre la stagione con la disputa della Supercoppa. Se tra i maschietti ad esultare sono state l'Olimpia Milano e in A2 la Fortitudo Bologna,, capace di conquistare il trofeo all'ultimo respiro contro la Passalacqua Ragusa (67-66). Con questo successo Schio arricchisce il suo palmares. Un ottimo modo per cominciare la stagione che vedrà la formazione vicentina impegnata a difendere il titolo di Campione d'Italia dall'assalto delle avversarie. Se il primo quarto è scivolato via senza una squadra 'dominatrice', nei secondi 10' Schio ha messo in campo tutto il suo strapotere fisico e tecnico,Un vantaggio e un dominio territoriale che lasciava presagire un secondo tempo ancora di marca vicentina, ma a rientrare in campo con determinazione sono state le atlete ragusane.mentre la Famila sembra lontana parente di quella ammirata appena una decina di minuti prima: bloccata, contratta, imprecisa.Gli ultimi 10' sono molto emozionanti, e i due team danno vita ad un botta e risposta sul filo dell'equilibrio. Si arriva così alle battute finali: Giorgia Sottana sbaglia il canestro della vittoria,Schio esplode di gioia, Ragusa è beffata all'ultimo secondo. Nella Famila ottime performance della Yacoubou e della Sottana, che hanno messo a segno rispettivamente 18 e 15 punti. Per la Passalacqua Ragusa molto bene(13 punti): raggiungono la doppia cifra anche Alessandra Formica (12 punti) e Julie Anita Vanloo (11). Ottava Supercoppa per Schio, che ora si prepara a difendere il titolo in campionato con rinnovata fiducia.