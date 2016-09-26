Minnesota, che mazzata: Pekovic fuori per tutta la stagione

Dopo l'annuncio del ritiro di Kevin Garnett, che sembrava intenzionato a disputare un'altra stagione ma che ha invece scelto di dire basta a pochi giorni dal training camp,, che con tutta probabilità dovrà restare fuori per l'intera durata della stagione. A riferirlo è il proprietario dei Wolves, Glen Taylor: la decisione è stata praticamente imposta dallo staff medico e da quello tecnicoche attanagliano da tempo il 30enne centro montenegrino. Malanni cronici per Pekovic, che nelle ultime due stagioni ha saltato ben 121 gare di regular season. Gli addetti ai lavori non escludono che Pekovic valuti la possibilità diCosì come Minnesota potrebbe considerare l'ipotesi di liberarsi di Pekovic pagando una ricca buonuscita., che gli frutterebbero 12,1 milioni di dollari quest’anno e 11,6 nella stagione 2017/2018."L'anno scorso è stato frustrante". La scorsa stagione è stata piuttosto deludente per gli Houston Rockets, che ambivano certamente a risultati ben più significativi.per spiegare cosa ha provato nello scorso torneo, negativo sia a livello di squadra che in termini personali. "Anche se i miei numeri sono stati molto solidi, devo dire che lo scorso anno è stato frustrante per me - ha detto Harden -Alla fine mi sono guardato allo specchio e mi sono detto che dovevo assolutamente tornare il giocatore che ero". Harden conferma che rispetto all'anno scorso i Rockets sembrano essere molto più concentrati. "Rispetto all’anno scorso ci sono molte meno distrazioni,- ha aggiunto il "Barba" - Andiamo tutti sulla stessa linea d’onda e questo è ottimo.Abbiamo delle possibilità e sarà difficile per tutti batterci, io credo che si possa puntare in alto".