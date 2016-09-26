Pistoia in crescita, test positivo sul parquet della Mens Sana (91-77)
E' vero che la Mens Sana è di una categoria inferiore, ma va detto che la formazione senese (dove militano gli ex pistoiesi Saccaggi e Tarvernari) è una seria candidata alla promozione in Serie A Beko. Per questo la netta affermazione della The Flexx Pistoia al PalaEstra (77-91) è da ritenersi certamente positiva. Il team pistoiese ha dimostrato grande compattezza, una caratteristica non scontata in fase di precampionato: ci sono tutti i motivi per essere fiduciosi in vista della prima giornata del torneo, in programma lunedì 3 ottobre al PalaRadi contro la Vanoli Cremona. Pistoia ha fatto notevoli progressi in queste settimane che precedono l'avvio della Serie A Beko, e coach Esposito non nasconde una certa soddisfazione nel constatare una crescita costante dei suoi uomini. "Siamo giovani e abbiamo bisogno di fare esperienza - ha detto Esposito al quotidiano "Il Tirreno" - partite come queste, amichevoli ma fino ad un certo punto, ci aiutano. Mi piace l'atteggiamento con cui stiamo in campo e dalla partita di Siena voglio prendere tutte le cose positive che abbiamo fatto. Abbiamo altri nove giorni per preparare la partita di Cremona, dobbiamo essere umili e crescere, non solo tecnicamente ma anche mentalmente giorno dopo giorno, come abbiamo sempre fatto anche l'anno scorso - spiega ancora il coach - Riguardo al gioco abbiamo fatto abbastanza bene in transizione mentre dobbiamo ancora migliorare nell'attacco alla difesa schierata". Pistoia le cose migliori le fa vedere quando aggredisce velocemente l'avversario: Petteway e Hawkins diventano vere e proprie spine nel fianco delle difese nemiche. Bene anche i lunghi: 16 punti per Boothe, premiato come miglior giocatore del match. Da sottolineare anche le prove di Cournooh (15 punti) e Thornton (14). La Mens Sana è sorretta dagli ottimi Harrell e Myers, che realizzano 19 punti a testa. Il team senese non è ancora al top della forma, ma sarà certamente tra le protagoniste del prossimo campionato di A2.
