Pistoia in crescita, test positivo sul parquet della Mens Sana (91-77)

, ma va detto che la formazione senese (dove militano gli ex pistoiesi Saccaggi e Tarvernari) è una seria candidata alla promozione in Serie A Beko. Per questoè da ritenersi certamente positiva. Il team pistoiese ha dimostrato, una caratteristica non scontata in fase di precampionato: ci sono tutti i motivi per essere fiduciosi in vista della prima giornata del torneo, in programma lunedì 3 ottobre al PalaRadi contro la Vanoli Cremona.in queste settimane che precedono l'avvio della Serie A Beko, e coach Esposito non nasconde una certa soddisfazione nel constatare una crescita costante dei suoi uomini. "Siamo giovani e abbiamo bisogno di fare esperienza - ha detto Esposito al quotidiano "Il Tirreno" - partite come queste, amichevoli ma fino ad un certo punto, ci aiutano.e dalla partita di Siena voglio prendere tutte le cose positive che abbiamo fatto. Abbiamo altri nove giorni per preparare la partita di Cremona, dobbiamo essere umili e crescere,giorno dopo giorno, come abbiamo sempre fatto anche l'anno scorso - spiega ancora il coach - Riguardo al gioco abbiamo fatto abbastanza bene in transizione mentre". Pistoia le cose migliori le fa vedere quando aggredisce velocemente l'avversario:Bene anche i lunghi: 16 punti per Boothe, premiato come miglior giocatore del match. Da sottolineare anche le prove di Cournooh (15 punti) e Thornton (14)., che realizzano 19 punti a testa. Il team senese non è ancora al top della forma, ma sarà certamente tra le protagoniste del prossimo campionato di A2.