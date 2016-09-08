Basket femminile, a Vasto un quadrangolare con squadre di A1

. L'evento, che si terrà venerdì 16 e sabato 17 settembre, sarà caratterizzato da un quadrangolare tra 4 team di basket femminile che militano nel campionato di A1. Le squadre in questione sono. Le semifinali si disputeranno nella giornata di venerdì, con le sfide Dike Napoli - Pall.Vigarano e Battipaglia-Umbertide. Nella giornata di sabato, invece, le sconfitte in semifinale disputeranno la finale per il terzo e quarto posto (ore 17), mentre le vincenti si contenderanno il torneo nella finalissima, in programma alle ore 18:45.. Nell'ultima stagione tutti e 4 i team sono riusciti a mantenere la categoria: la Pallacanestro Umbertide ha concluso con un bel settimo posto (24 punti), stesso bottino per la Dike Napoli, finita ottava dietro agli umbri solo per una peggiore differenza tra canestri fatti e subiti. La PB63 Treofan Battipaglia e la Pallacanestro Vigarano hanno dovuto faticare,, classificandosi al decimo e undicesimo posto, entrambe con 18 punti. Il titolo è andato alla Famila Wuber Schio, che ha battuto in finale la Gesam Gas&Luce Lucca. "Portare a Vasto delle atlete di livello nazionale e internazionale- ha sottolineato il presidente della Vasto Basket,, sul quotidiano "Zonalocale" - Il basket non è uno sport soltanto maschile, ma anche femminile, eInvito tutti gli appassionati della pallacanestro e dello sport in generale a prendere parte a questa grande festa - ha aggiunto il presidente Paglione - e sostenere, con entusiasmo, un evento sportivo di rilevanza interregionale".