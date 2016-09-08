Olimpia Milano ok contro il Galatasaray: sconfitta di Cantù in Lituania

L'Olimpia Milano si impone alla grande contro i turchi del Galatasaray mentre Cantù viene travolta in Lituania dal Lietuvos Rytas.

L’fa sua anche la quarta amichevole pre season ma questa volta l'avversario di turno è di notevole spessore. Si tratta delche recentemente ha conquistato l'Eurocup, sconfitto dalle 'Scarpette Rosse' pernell'amichevole di lusso in programma a Sondrio. I milanesi privi del capitano Alessandro Gentile, fuori in riposo precauzionale, e senza Macvan per un dolore all’adduttore hanno faticato solo nel finale contro la squadra turca. Due triple dinelle battute conclusive hanno mantenuto inalterate le distanze dagli avversari.I campioni d’Italia hanno cominciato bene sin dal primo quarto facendosi recuperare e poi sorpassare dagli avversari nel solo secondo quarto. Dopo le prime due frazioni sostanzialmente equilibrate, l'Olimpia Milano ha preso il largo nel terzo e quarto quarto fino a raggiugnere il massimo vantaggio sul. I turchi sprecano nel finale le palle decisive per la rimonta, poi le due triple di Sanders mandano in archivio la contesa. Primi punti con la maglia milanese per Raduljica, mentre è positivo il ritorno in campo di Kalnietis autore di 10 punti. Nell'altra amichevole di lusso che vedeva in campo una squadra italiana, laè stata sconfitta dal. Un ko che non ammette repliche per la squadra di Kurtinaitis, priva di Laganà e Travis. I lituani sfoggiano un David Logan in gran forma (19 punti in 12 minuti) e un Gudaitis estremamente preciso al tiro. Fra i canturini, positiva la gara dil, ma in difesa c'è ancora molto da lavorare per Kurtinaitis in vista dell'inizio della nuova stagione.: Hickman 6 (2/3, 0/1, 2/2 tl), Kalnietis 10 (1/3, 2/6, 2/2), Cinciarini 7 (1/1, 1/1, 2/2), Simon 2 (0/1, 0/2, 2/2), Cerella 3 (1/3 da 3), Abass 11 (2/3, 2/2, 1/2), Sanders 25 (4/6, 4/6, 5/7), McLean 8 (3/6, 2/4 tl), Raduljica 9 (3/6, 3/4 tl), Pascolo 10 (5/5. 0/1 da 3). La Torre ne.: Micov 5, Tyus 10, Korkmaz 3, Thompson 8, Arar 1, Daye 14, Guler 16, Diebler 8, Dentmon 20, Koksal, Schlib 2.