Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Olimpia Milano ok contro il Galatasaray: sconfitta di Cantù in Lituania

Redazione Avatar

di Redazione

08/09/2016

Facebook
Twitter
Whatsapp
Olimpia Milano ok contro il Galatasaray: sconfitta di Cantù in Lituania

L'Olimpia Milano si impone alla grande contro i turchi del Galatasaray mentre Cantù viene travolta in Lituania dal Lietuvos Rytas.

L’ Olimpia Milano fa sua anche la quarta amichevole pre season ma questa volta l'avversario di turno è di notevole spessore. Si tratta del Galatasaray che recentemente ha conquistato l'Eurocup, sconfitto dalle 'Scarpette Rosse' per 91-86 nell'amichevole di lusso in programma a Sondrio. I milanesi privi del capitano Alessandro Gentile, fuori in riposo precauzionale, e senza Macvan per un dolore all’adduttore hanno faticato solo nel finale contro la squadra turca. Due triple di Rakim Sanders nelle battute conclusive hanno mantenuto inalterate le distanze dagli avversari. Olimpia MilanoI campioni d’Italia hanno cominciato bene sin dal primo quarto facendosi recuperare e poi sorpassare dagli avversari nel solo secondo quarto. Dopo le prime due frazioni sostanzialmente equilibrate, l'Olimpia Milano ha preso il largo nel terzo e quarto quarto fino a raggiugnere il massimo vantaggio sul 72-61. I turchi sprecano nel finale le palle decisive per la rimonta, poi le due triple di Sanders mandano in archivio la contesa. Primi punti con la maglia milanese per Raduljica, mentre è positivo il ritorno in campo di Kalnietis autore di 10 punti. Nell'altra amichevole di lusso che vedeva in campo una squadra italiana, la Pallacanestro Cantù è stata sconfitta dal Lietuvos Rytas per 96-76. Un ko che non ammette repliche per la squadra di Kurtinaitis, priva di Laganà e Travis. I lituani sfoggiano un David Logan in gran forma (19 punti in 12 minuti) e un Gudaitis estremamente preciso al tiro. Fra i canturini, positiva la gara di Lawal, Johnson e Dowdell, ma in difesa c'è ancora molto da lavorare per Kurtinaitis in vista dell'inizio della nuova stagione. TABELLINO: EA7 EMPORIO ARMANI-GALATASARAY 91-86 Olimpia: Hickman 6 (2/3, 0/1, 2/2 tl), Kalnietis 10 (1/3, 2/6, 2/2), Cinciarini 7 (1/1, 1/1, 2/2), Simon 2 (0/1, 0/2, 2/2), Cerella 3 (1/3 da 3), Abass 11 (2/3, 2/2, 1/2), Sanders 25 (4/6, 4/6, 5/7), McLean 8 (3/6, 2/4 tl), Raduljica 9 (3/6, 3/4 tl), Pascolo 10 (5/5. 0/1 da 3). La Torre ne. Galatasaray: Micov 5, Tyus 10, Korkmaz 3, Thompson 8, Arar 1, Daye 14, Guler 16, Diebler 8, Dentmon 20, Koksal, Schlib 2.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Pistoia Basket, l'entusiasmo dei tifosi: "Resteremo in Serie A!"

Articolo Successivo

Basket femminile, a Vasto un quadrangolare con squadre di A1

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

22/02/2019

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

29/07/2018

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

22/05/2018