Olimpia Milano ok contro il Galatasaray: sconfitta di Cantù in Lituania
di Redazione
08/09/2016
L'Olimpia Milano si impone alla grande contro i turchi del Galatasaray mentre Cantù viene travolta in Lituania dal Lietuvos Rytas.L’ Olimpia Milano fa sua anche la quarta amichevole pre season ma questa volta l'avversario di turno è di notevole spessore. Si tratta del Galatasaray che recentemente ha conquistato l'Eurocup, sconfitto dalle 'Scarpette Rosse' per 91-86 nell'amichevole di lusso in programma a Sondrio. I milanesi privi del capitano Alessandro Gentile, fuori in riposo precauzionale, e senza Macvan per un dolore all’adduttore hanno faticato solo nel finale contro la squadra turca. Due triple di Rakim Sanders nelle battute conclusive hanno mantenuto inalterate le distanze dagli avversari. I campioni d’Italia hanno cominciato bene sin dal primo quarto facendosi recuperare e poi sorpassare dagli avversari nel solo secondo quarto. Dopo le prime due frazioni sostanzialmente equilibrate, l'Olimpia Milano ha preso il largo nel terzo e quarto quarto fino a raggiugnere il massimo vantaggio sul 72-61. I turchi sprecano nel finale le palle decisive per la rimonta, poi le due triple di Sanders mandano in archivio la contesa. Primi punti con la maglia milanese per Raduljica, mentre è positivo il ritorno in campo di Kalnietis autore di 10 punti. Nell'altra amichevole di lusso che vedeva in campo una squadra italiana, la Pallacanestro Cantù è stata sconfitta dal Lietuvos Rytas per 96-76. Un ko che non ammette repliche per la squadra di Kurtinaitis, priva di Laganà e Travis. I lituani sfoggiano un David Logan in gran forma (19 punti in 12 minuti) e un Gudaitis estremamente preciso al tiro. Fra i canturini, positiva la gara di Lawal, Johnson e Dowdell, ma in difesa c'è ancora molto da lavorare per Kurtinaitis in vista dell'inizio della nuova stagione. TABELLINO: EA7 EMPORIO ARMANI-GALATASARAY 91-86 Olimpia: Hickman 6 (2/3, 0/1, 2/2 tl), Kalnietis 10 (1/3, 2/6, 2/2), Cinciarini 7 (1/1, 1/1, 2/2), Simon 2 (0/1, 0/2, 2/2), Cerella 3 (1/3 da 3), Abass 11 (2/3, 2/2, 1/2), Sanders 25 (4/6, 4/6, 5/7), McLean 8 (3/6, 2/4 tl), Raduljica 9 (3/6, 3/4 tl), Pascolo 10 (5/5. 0/1 da 3). La Torre ne. Galatasaray: Micov 5, Tyus 10, Korkmaz 3, Thompson 8, Arar 1, Daye 14, Guler 16, Diebler 8, Dentmon 20, Koksal, Schlib 2.
Articolo Precedente
Pistoia Basket, l'entusiasmo dei tifosi: "Resteremo in Serie A!"
Articolo Successivo
Basket femminile, a Vasto un quadrangolare con squadre di A1