NBA, mercato: Sacramento-Cousins, è fatta! Cavs, per il training camp c'è Brown

Il mercato NBA continua a regalare. Proseguono, infatti, i movimenti tra una franchigia e l'altra, tra indiscrezioni, contatti e accordi praticamente fatti. E' ufficiale:ha firmato un contratto annuale parzialmente garantito con i Sacramento Kings. Il 'rookie', 59esima scelta nel Draft 2016, nell'ultima stagione in NCAA ha totalizzatocon gli Oklahoma Sooners. Già da giugno Cousins era in predicato di passare ai Kings, ma solo ieri è giunta la conferma che: la guardia 22enne è ufficialmente un nuovo giocatore di Sacramento. Intanto i campioni in carica dei Cleveland Cavaliers continuano a muoversiper tentare un clamoroso bis dopo lo splendido successo della scorsa stagione. Come confermato da Shams Charania di "The Vertical", i Cavs avrebbero raggiunto, che contenderà una casacca da titolare a DeAndre Liggins, Jordan McRae e Cory Jefferson. Il 24enne approda a Clevelandcon cui ha viaggiato ad una media di 5.3 punti, 2.1 rimbalzi e 1.2 assist a partita. Si muovono anche i Denver Nuggets, che sarebbero ad un passo dal riuscire a portare al training campL'indiscrezione proviene da Chris Dempsey del "Denver Post". Stokes, eletto MVP della stagione passata nell'NBA D-League (vinta con il suo team, i Sioux Falls Skyforce),Stokes, che è nato a Memphis e compirà 23 anni il prossimo 7 gennaio, fu chiamato come 35esima scelta al Draft 2014 dagli Utah Jazz, ma nello stesso giorno fu ceduto ai Memphis Grizzlies,, insieme al compagno di squadra Beno Udrih.