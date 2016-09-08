NBA, mercato: Sacramento-Cousins, è fatta! Cavs, per il training camp c'è Brown
08/09/2016
Il mercato NBA continua a regalare emozioni e colpi di scena. Proseguono, infatti, i movimenti tra una franchigia e l'altra, tra indiscrezioni, contatti e accordi praticamente fatti. E' ufficiale: Isaiah Cousins ha firmato un contratto annuale parzialmente garantito con i Sacramento Kings. Il 'rookie', 59esima scelta nel Draft 2016, nell'ultima stagione in NCAA ha totalizzato una media di 12.6 punti, 4.5 assist, 4.5 rimbalzi e 1.7 recuperi in 37 partite con gli Oklahoma Sooners. Già da giugno Cousins era in predicato di passare ai Kings, ma solo ieri è giunta la conferma che la trattativa è giunta al 'nero su bianco': la guardia 22enne è ufficialmente un nuovo giocatore di Sacramento. Intanto i campioni in carica dei Cleveland Cavaliers continuano a muoversi per consegnare a Tyronn Lue un roster nuovamente all'altezza per tentare un clamoroso bis dopo lo splendido successo della scorsa stagione. Come confermato da Shams Charania di "The Vertical", i Cavs avrebbero raggiunto un accordo per il training camp con la guardia Markel Brown, che contenderà una casacca da titolare a DeAndre Liggins, Jordan McRae e Cory Jefferson. Il 24enne approda a Cleveland dopo due stagioni con i Brooklyn Nets, con cui ha viaggiato ad una media di 5.3 punti, 2.1 rimbalzi e 1.2 assist a partita. Si muovono anche i Denver Nuggets, che sarebbero ad un passo dal riuscire a portare al training camp l'ala Jarnell Stokes. L'indiscrezione proviene da Chris Dempsey del "Denver Post". Stokes, eletto MVP della stagione passata nell'NBA D-League (vinta con il suo team, i Sioux Falls Skyforce), ha realizzato 20.6 punti di media conditi da 9.3 rimbalzi nello scorso campionato. Stokes, che è nato a Memphis e compirà 23 anni il prossimo 7 gennaio, fu chiamato come 35esima scelta al Draft 2014 dagli Utah Jazz, ma nello stesso giorno fu ceduto ai Memphis Grizzlies, per poi passare ai Miami Heat l'11 novembre 2015, insieme al compagno di squadra Beno Udrih.
