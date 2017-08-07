Home LegaBasket Basket mercato: la The Flexx Pistoia a caccia di esterni, è rottura tra Stone e Venezia

Basket mercato: la The Flexx Pistoia a caccia di esterni, è rottura tra Stone e Venezia

07/08/2017

Il basket mercato entra nel vivo, per la The Flexx Pistoia c'è ancora da sciogliere il nodo degli esterni, mentre Cantù ufficializza Maspero. La The Flexx Pistoia è ancora alla ricerca di esterni. In queste ore si sta sfogliando la margherita tra una rosa di nomi che comprende anche quello di Tyrus McGee e quello di Preston Knowles. Per il primo, lo scoglio è rappresentato dalle eccessive pretese economiche, mentre per Knowles (che sarebbe un cavallo di ritorno) la trattativa appare meno ardua. Per il ruolo di ala piccola, la The Flexx Pistoia ha messo nel mirino Malcolm Hill, rookie proveniente da Illinois, che poche settimane fa ha messo nero su bianco per una società filippina, gli Star Hotstots, dove sta giocando ad altissimi livelli (media di 28 punti a partita e 11 rimbalzi). Intanto si acuisce ogni giorno di più il conflitto tra Reyer Venezia e Julyan Stone, tanto che ormai pare quasi certa la rottura definitiva. L'addio a Julyan Stone aprirebbe nuovi scenari per quanto concerne il mercato della società lagunare. Tra i papabili a prendere il posto di Stone, anche Reggie Williams (ex Spurs e Warriors) e l'argentino, Patricio Garino, classe 1993. L'ala di Cantù, Manu Markoishvili, rappresenta il possibile outsider di lusso. Intanto Cantù ha ufficializzato il ritorno di Giacomo Maspero, classe 1992, cresciuto proprio nelle giovanili del club canturino. Un cavallo di ritorno, dopo la positiva esperienza biennale nelle file di Basket Recanati che milita in serie A2.