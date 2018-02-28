Home LegaBasket Basket mercato: Watt rinnova con Venezia, Young rescinde con Milano

Basket mercato: Watt rinnova con Venezia, Young rescinde con Milano

di Redazione 28/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Ecco le ultime notizie di Basket mercato, con l'addio annunciato di Young a Milano, dopo il calvario al ginocchio che dura da questa estate. Il Basket mercato è sempre in grande fermento, nonostante la stagione sia ormai entrata nella fase cruciale. Secondo una indiscrezione riportata da David Pick, la Reyer Venezia avrebbe trovato l'intesa per il rinnovo contrattuale con il pivot, Mitchell Watt che giocherà dunque nella città lagunare anche nella prossima stagione. Watt sta disputando una discreta stagione con l'Umana Venezia viaggiando con una media di 11,2 punti e 4,9 rimbalzi in campionato. Tempo di addii all'Olimpia Milano. Patric Young ha rescisso il contratto con le Scarpette Rosse in modo consensuale. Una decisione che consentirà al giocatore americano di poter fare ritorno in patria e sottoporsi ad un delicato intervento al ginocchio infortunato. Il giocatore americano, in pratica, non ha mai giocato a causa del problema al ginocchio che lo affligge ormai da tempo. Zero presenze per lui e un calvario che ormai dura da parecchio tempo. Un'altra notizia di basket mercato riguarda la Fiat Torino che ha risolto consensualmente il contratto con il giocatore Quinton Stephens. Nel comunicato stampa diffuso dalla società piemontese, il club ringrazia il giocatore di passaporto britannico per il contributo offerto, augurandogli il meglio per il prosieguo della propria carriera.