Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Basket mercato: Watt rinnova con Venezia, Young rescinde con Milano

Redazione Avatar

di Redazione

28/02/2018

Facebook
Twitter
Whatsapp
Basket mercato: Watt rinnova con Venezia, Young rescinde con Milano

Ecco le ultime notizie di Basket mercato, con l'addio annunciato di Young a Milano, dopo il calvario al ginocchio che dura da questa estate.

Il Basket mercato è sempre in grande fermento, nonostante la stagione sia ormai entrata nella fase cruciale. Secondo una indiscrezione riportata da David Pick, la Reyer Venezia avrebbe trovato l'intesa per il rinnovo contrattuale con il pivot, Mitchell Watt che giocherà dunque nella città lagunare anche nella prossima stagione. Watt sta disputando una discreta stagione con l'Umana Venezia viaggiando con una media di 11,2 punti e 4,9 rimbalzi in campionato. Tempo di addii all'Olimpia Milano. Patric Young ha rescisso il contratto con le Scarpette Rosse in modo consensuale. Una decisione che consentirà al giocatore americano di poter fare ritorno in patria e sottoporsi ad un delicato intervento al ginocchio infortunato. Il giocatore americano, in pratica, non ha mai giocato a causa del problema al ginocchio che lo affligge ormai da tempo. Zero presenze per lui e un calvario che ormai dura da parecchio tempo. Un'altra notizia di basket mercato riguarda la Fiat Torino che ha risolto consensualmente il contratto con il giocatore Quinton Stephens. Nel comunicato stampa diffuso dalla società piemontese, il club ringrazia il giocatore di passaporto britannico per il contributo offerto, augurandogli il meglio per il prosieguo della propria carriera.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

LeBron leggendario, Cleveland batte Brooklyn. Wade beffa i Sixers

Articolo Successivo

Cantù piazza il colpo: dall'Australia arriva Perry Ellis

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

L’Italbasket contro Ungheria e Lituania alla conquista del pass per i Mondiali in Cina

22/02/2019

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

Mattia cardellini ingaggiato dal Giulianova Basket 85

29/07/2018

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

Avellino, il divorzio con Sacripanti non è così scontato

22/05/2018