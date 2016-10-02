Golden State, la preseason parte male: ko contro Toronto, fischi per Durant

La corazzata Golden State comincia male la sua preparazione alla nuova stagione NBA 2016/2017, perdendo 97-93 a Vancouver contro Toronto., che mette a segno solo 9 punti in 19 minuti e viene riempito di fischi dal pubblico di Vancouver, orfano di una squadra da ben 15 anni (i Grizzlies passati a Memphis, ndr). Il quintetto di partenza dei gialloblu di Oakland è spaventoso:. E negli ultimi due minuti della prima frazione Kerr deciderà anche di, con Igoudala al posto di Pachulia. Come detto,non appena l'ex Thunder tocca il suo primo pallone. E non a caso, il protagonista dell'operazione di mercato che ha catalizzato le attenzioni mondiali disputa un primo tempo certamente non all'altezza della sua fama,Anche Curry appare piuttosto in ombra, e il solo Thompson riesce a impensierire la retroguardia dei Raptors, che vanno all'intervallo in vantaggio 53-51. Steve Kerr nella ripresa decide di introdurre le seconde linee., che oltre alla bravura offensiva (14 punti) è riuscito a limitare parecchio proprio KD. Che afferma di non aver pensato neppure per un secondo ai fischi: "- ha detto Durant - Chiunque venga a vedere una partita del genere è un fan della pallacanestro, conta solo questo. Possono fischiarmi o applaudirmi, per me è secondario".Ben Simmons deve operarsi.che perdono il loro baby fenomeno per un periodo di circa 3 mesi dopo la rottura del quinto metatarso del piede destro. Marc Stein di ESPN ha smentito seccamente l'ipotesi(15 kg in dal giorno del Draft, il 23 giugno, ndr): "Simmons si è fatto male in maniera del tutto fortuita".