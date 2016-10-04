Elezioni USA, l'endorsement di LeBron James: "Voto Hillary Clinton"
di Redazione
04/10/2016
"C'è un solo candidato che può capire i problemi di un ragazzo di Akron nato povero: Hillary Clinton". La candidata alla Casa Bianca per il Partito Democratico incassa un endorsement niente male: a sostenere la sua corsa alla Presidenza degli Stati Uniti d'America c'è anche il campionissimo dei Cleveland Cavaliers, LeBron James, fresco vincitore del titolo NBA con i suoi Cavs. L'appoggio alla Clinton in vista del voto del prossimo 8 novembre è 'certificato' da LeBron attraverso un editoriale pubblicato sul "Business Insider", ripreso poi anche dall' "Akron Beacon Journal". Alla Clinton avrà fatto certamente piacere l'uscita allo scoperto di LeBron, anche perchè i sondaggi danno un esito incerto in uno stato fondamentale come l'Ohio: la spinta della stella dei Cavs potrebbe anche rivelarsi decisiva. LeBron si dice convinto che Hillary può continuare il lavoro portato avanti da Barack Obama. "Se il basket mi ha insegnato qualcosa - scrive James - è che nessuno ottiene la grandezza da solo. E che serve il lavoro di tutti per creare il vero cambiamento. Se guardo alle elezioni presidenziali, mi è chiaro che c'è un solo candidato che la pensa allo stesso modo. E quando penso al tipo di politiche e idee di cui i ragazzi della mia fondazione hanno bisogno dal governo, la scelta è chiara: Hillary Clinton". "Voterò per lei perché raccoglierà l'eredità del mio buon amico, il presidente Barack Obama: credo in quello che lui ha fatto per il nostro paese e appoggio la sua scelta di continuare il suo lavoro. Come la mia fondazione, Hillary si è sempre impegnata per i bambini e il loro futuro. Ma dobbiamo anche preoccuparci della violenza che la comunità afroamericana sta subendo. Credo che ricostruire le nostre comunità occupandosi dei bambini a rischio sia parte della soluzione - ha concluso LeBron - Serve un presidente che riporti l'unità: dobbiamo rimanere tutti uniti, indipendentemente da dove veniamo e dal colore della nostra pelle. Hillary porta il messaggio di speranza e unità che ci serve".
