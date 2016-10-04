Elezioni USA, l'endorsement di LeBron James: "Voto Hillary Clinton"

". La candidata alla Casa Bianca per il Partito Democratico incassa un endorsement niente male: a sostenere la sua corsa alla Presidenza degli Stati Uniti d'America c'è anche il campionissimo dei Cleveland Cavaliers,, fresco vincitore del titolo NBA con i suoi Cavs. L'appoggio alla Clinton in vista del voto del prossimo 8 novembre è 'certificato' da LeBron, ripreso poi anche dall' "Akron Beacon Journal". Alla Clinton avrà fatto certamente piacere l'uscita allo scoperto di LeBron, anche perchè: la spinta della stella dei Cavs potrebbe anche rivelarsi decisiva. LeBron si dice convinto che Hillary può continuare. "Se il basket mi ha insegnato qualcosa - scrive James - è che nessuno ottiene la grandezza da solo.Se guardo alle elezioni presidenziali, mi è chiaro che c'è un solo candidato che la pensa allo stesso modo. E quando penso al tipo didi cui i ragazzi della mia fondazione hanno bisogno dal governo, la scelta è chiara: Hillary Clinton". "Voterò per lei perché raccoglierà l'eredità del mio buon amico, il presidente Barack Obama:e appoggio la sua scelta di continuare il suo lavoro. Come la mia fondazione,. Ma dobbiamo anche preoccuparci della violenza che la comunità afroamericana sta subendo. Credo che ricostruire le nostre comunità occupandosi dei bambini a rischio sia parte della soluzione - ha concluso LeBron - Serve un presidente che riporti l'unità: dobbiamo rimanere tutti uniti,. Hillary porta il messaggio di speranza e unità che ci serve".