Brescia, bella prova contro l'Hapoel di Pianigiani e Stoudemire (67-78)

L'amichevole di lusso la vince l'Hapoel Gerusalemme,Anche perchè gli israeliani hanno tra le fila un certo Amar'e Stoudemire, sei volte All Star NBA, che riesce a fare la differenza non soltanto sul parquet ma anche a bordo campo, risultando un vero e proprio 'coach aggiunto' per i suoi compagni., ma i bresciani più che al punteggio guardano giustamente all'ottima prestazione, anche al di sopra delle legittime aspettative. L'Hapoel è squadra forte e attrezzata, magistralmente: l'obiettivo è contendere il titolo al Maccabi e arrivare in fondo all'Eurocup. Stoudemire, dicevamo. L'ex Miami Heat appare già integrato nelle trame di gioco del team israeliano, e come detto in precedenza, incitando e dando preziose indicazioni ai suoi compagni. L'Hapoel ha giocatori davvero interessanti, che quando accelerano sanno far male: su tutti il kosovaro(24 anni) ma anche l'ex Dinamo Sassarie l'ex Olimpia. E poi c'è coach Pianigiani, praticamente una garanzia. Brescia regge l'urto e disputa un match eccellente,, capace di realizzare 17 punti nella prima metà di gara, di cui 11 solo nel primo quarto giocato ad altissimi livelli dalla guardia 21enne. Nel secondo tempo la differenza la fa Stoudemire con la sua qualità e l'infinita esperienza:Un divario che resterà praticamente immutato fino alla sirena.L'appuntamento per tutti gli appassionati della Pistoia Basket è per le 21:30 in Piazza Duomo: a quell'ora, infatti, comincerà. E non è tutto: il gruppo di tifosi "Baraonda" si è dato appuntamento in Piazza Mazzini per poi dirigersi in corteo verso Piazza Duomo colorando le vie della città. Intanto primo ko in amichevole a La Spezia contro la Novipiù Casale Monferrato (67-75): Esposito ha parlato di "rodaggi ancora da ingranare".