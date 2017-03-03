Cantù, la grinta di Recalcati: "Possiamo e dobbiamo salvarci"

Per una missione da compiere: salvare Cantù. Ed è sicuro di riuscirci. In una bella intervista al quotidiano "La Repubblica", Recalcati spiega i motivi che l'hanno portato a tornare a Cantù per la terza volta, dopo le passate esperienze prima da giocatore e poi da allenatore.: l'ultima battuta d'arresto ha convinto il presidente Gerasimenko ad interrompere il rapporto con Bolshakov nel tentativo di dare una scossa a tutto l'ambiente. A chi affidarsi in questo momento così delicato? Ovviamente a chi la piazza la conosce fin troppo bene. "Se ci credo?", dice Recalcati, convinto che la sua nuova squadra manterrà la categoria. "Non scoppiamo di salute, questo è chiaro - ammette Recalcati - Ci sono diversi problemi altrimenti io non sarei qui.In alcuni momenti si è vista una Cantù da play off, oggi la realtà parla chiaro, dobbiamo salvarci. Il materiale umano però è buono. Possiamo farcela". Il primo ostacolo è di quelli tosti:Tuttavia, i reggiani non se la passano benissimo: "Loro non vivono un grande momento ma noi abbiamo bisogno di una reazione. Non basterà una partita fatta bene, ne servirà una grande".Comincia oggi la Coppa Italia di Serie A2, che si disputa all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. La manifestazione vede in campo le quattro migliori del girone Ovest e le quattro migliori dell'Est secondo la classifica del girone di andata. I quarti di finale in programma sonoAtto finale domenica alle 17.45, con diretta su Sky Sport 2 HD.