Eurolega: l'Olimpia Milano crolla ancora nella ripresa e viene travolta dal Baskonia

L'Olimpia Milano spreca ancora nella ripresa quanto di buono fatto nella prima parte del match, patendo la diciottesima sconfitta in Eurolega.

Altra sconfitta per lin. Per la diciottesima volta in questa stagione la squadra diè costretta ad uscire dal campo a testa bassa. Come accade sovente in Europa, la squadra milanese regge solo per metà gara, per poi crollare nelle fasi decisive. Un film già visto che sta facendo irritare i tifosi delle Scarpette Rosse. Alla fine i baschi sono riusciti a prevalere per 87-74 incassando un successo preziosissimo in ottica playoff, mentre l'Olimpia Milano sprofonda all'ultimo posto in classifica dopo il successo interno delcontro ilIlha dovuto rinunciare all'apporto di, colpito da lombalgia acuta poco prima del match. Un problema del quale ancora non si conosce la gravità. Parte meglio la squadra di Milano che si porta subito sul 10-3 dopo soli tre minuti grazie ai canestri di. I padroni di casa non ci stanno e si rifanno sotto per merito diin serata di grazia e all'apporto di punti di. La gara si sviluppa su binari di perfetto equilibrio con le squadre che vanno al riposo lungo sul 38-37 per i padroni di casa. Nella ripresa i baschi cambiano marcia e affondano la flebile resistenza degli ospiti. A metà del terzo quarto il vantaggio del Baskonia supera la doppia cifra e il quarto si chiude sul 66-53. Nell'ultimo quarto la squadra locale completa il proprio percorso verso il successo portando il vantaggio fino a 19 punti grazie al sapiente lavoro sotto canestro di. In pratica già a 7 minuti dalla fine il match non aveva più nulla da dire. La reazione d'orgoglio delle Scarpette Rosse consente loro di ridurre il gap nei minuti finali. Alla sirena il Baskonia prevale per 87-74.