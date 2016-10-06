Cantù perde Dowdell per due mesi: al suo posto ingaggiato Waters
di Redazione
06/10/2016
Il club di Gerasimenko dovrà rinunciare al play titolare Dowdell, infortunatosi al polso sinistro in occasione del debutto in campionato.La Pallacanestro Cantù ha comunicato che Zabian Dowdell è stato sottoposto ieri a un intervento chirurgico (perfettamente riuscito) per la lesione di 1° grado al legamento del polso sinistro subita in occasione della prima sfida in campionato. Il club di Gerasimenko si è già mosso sul mercato per trovare un sostituto all'altezza. Si tratta di Dominio Waters, che ha giocato l'ultima stagione nelle file dell’Aris Salonicco. Si legherà al club canturino per 3 mesi in attesa che Dowdell possa completare il recupero. Difficile, però, che il giocatore possa già scendere in campo domenica prossima nella gara contro Brescia, valevole per la seconda giornata di campionato. Davvero una brutta tegola per la pallacanestro Cantù che dopo solo una gara di campionato è già costretta a dovere rinunciare al proprio play titolare. I tempi di recupero sono stati stimati dallo staff sanitario in due mesi.
Un inizio di stagione complicato per KurtinaitisUn inizio di stagione da incubo per il club lombardo, alle prese con un difficile mercato che si è completato solo a ridosso dell'inizio di stagione. La pre-season della squadra di Kurtinaitis è stata altrettanto complicata con diverse sconfitte in serie, preludio della debacle in campionato contro la Reyer Venezia in un match stellare perso con un punteggio da Nba, 99-92.
