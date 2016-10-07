Successo per il Fenerbahce in supercoppa grazie anche ad una splendida prova di Datome autore di 17 punti e di Dixon.

Splendida prova di Bobby Dixon

si toglie la prima soddisfazione stagionale con il suovincendo la, detta anche 'Coppa del Presidente', sconfiggendo in finale l'perIl match si è disputato al palazzetto dello sport di, dove era presente anche il premier turcoche ha consegnato personalmente il trofeo in mano ai vincitori.La squadra di Datome è partita alla grande portandosi subito sul 15-9 nelle prime battute di gara. Un vantaggio che è aumentato progressivamente fino a toccare il +12 a fine primo tempo sul 39-27. Gli avversari hanno provato ad abbozzare una reazione nel terzo quarto cercando di limare il distacco e scendendo sotto la soglia psicologia dei 10 punti alla conclusione del terzo periodo conclusosi sul 64-56 per i gialloblu.Nel finale, però, il Fenerbahce è riuscito a mantenere inalterate le distanze senza faticare eccessivamente, anche grazie ai 17 punti di un grande Datome, sicuramente tra i migliori in campo. Migliore in campoautore di 19 punti, mentre segnaliamo anche le prestazioni sopra le righe di(12 punti) eautore di 15 punti. Per il Fenerbahce si tratta della sesta supercoppa della propria storia. Un buon viatico per una stagione che si preannuncia esaltante.