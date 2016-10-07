Caricamento...

Il Fenerbahce vince la sesta supercoppa nazionale della sua storia: Datome 17 punti

07/10/2016

Il Fenerbahce vince la sesta supercoppa nazionale della sua storia: Datome 17 punti

Successo per il Fenerbahce in supercoppa grazie anche ad una splendida prova di Datome autore di 17 punti e di Dixon.

Gigi Datome si toglie la prima soddisfazione stagionale con il suo Fenerbahce vincendo la supercoppa Turca, detta anche 'Coppa del Presidente', sconfiggendo in finale l'Anadolou Efes per 77-69. Il match si è disputato al palazzetto dello sport di Ankara, dove era presente anche il premier turco Erdogan che ha consegnato personalmente il trofeo in mano ai vincitori. Gigi DatomeLa squadra di Datome è partita alla grande portandosi subito sul 15-9 nelle prime battute di gara. Un vantaggio che è aumentato progressivamente fino a toccare il +12 a fine primo tempo sul 39-27. Gli avversari hanno provato ad abbozzare una reazione nel terzo quarto cercando di limare il distacco e scendendo sotto la soglia psicologia dei 10 punti alla conclusione del terzo periodo conclusosi sul 64-56 per i gialloblu.

Splendida prova di Bobby Dixon

Nel finale, però, il Fenerbahce è riuscito a mantenere inalterate le distanze senza faticare eccessivamente, anche grazie ai 17 punti di un grande Datome, sicuramente tra i migliori in campo. Migliore in campo Bobby Dixon autore di 19 punti, mentre segnaliamo anche le prestazioni sopra le righe di Sloukas (12 punti) e Vesely, autore di 15 punti. Per il Fenerbahce si tratta della sesta supercoppa della propria storia. Un buon viatico per una stagione che si preannuncia esaltante.
