NBA, preseason: Cleveland c'è, prima vittoria per Oklahoma

Redazione Avatar

di Redazione

06/10/2016

preseason clevelandC'era grande curiosità nel vedere finalmente all'opera i campioni in carica. Cleveland non ha deluso le aspettative, regalando gioco e vittoria ai suoi tifosi: 117-102 agli Orlando Magic, nonostante lo scarso utilizzo di LeBron James e Kevin Love, mentre Kyrie Irving è stato tenuto totalmente a riposo da coach Lue. Il protagonista è stato infatti il 25enne Jordan McRae, che ha totalizzato 20 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, risultando a tutti gli effetti il 'man of the match'. Pronto riscatto per i Los Angeles Clippers dopo la batosta ricevuta dai Golden State Warriors, che a loro volta dovevano vendicare la bruciante sconfitta contro Toronto nella prima gara di preseason. I losangelini hanno sconfitto proprio i Raptors 104-98, mostrando a sprazzi un'ottima pallacanestro. Da sottolineare la monumentale prova di Blake Griffin: 24 punti, otto rimbalzi e cinque assist in 26’ di gioco. Ma la sfida più interessante era certamene quella tra Oklahoma e il Barcellona, nella seconda sfida 'spagnola' dei Thunder. Stavolta OKC, dopo un brutto ko contro il Real Madrid, è riuscita a vincere 92-89, nonostante un primo tempo condito da moltissimi errori. Ci ha pensato Enes Kanter, che con i suoi 24 punti e 8 rimbalzi è stato praticamente l'uomo decisivo nel successo di Oklahoma (il primo senza Kevin Durant, ndr). Va detto che il Barcellona non ha mollato fino alla sirena (splendido Victor Claver, 25 punti) e ha addirittura avuto la palla del successo a tre secondi dal termine (era sotto di un solo punto), ma la potenziale tripla di Vezenkov si è spenta sul ferro. Nell'altra amichevole di questa giornata di preseason, i Phoenix Suns sono stati sconfitti in casa dagli Utah Jazz 99-104. Miglior marcatore il cestista francese Rudy Gobert, 24 anni, capace di mettere a segno ben 21 punti e 10 rimbalzi. I Suns sono apparsi piuttosto imballati e incapaci di arginare Gobert, mentre Utah si gode una bella vittoria che fa guardare con fiducia al prosieguo della preparazione precampionato.  
