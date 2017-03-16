Caserta, Sosa rescinde il contratto: "Motivi personali"

I recenti risultati negativi in campionato hanno fatto precipitare il team campano in quart'ultima posizione, vanificando quanto di buono fatto nella prima parte della stagione. Particolarmente pesante l'ultimo ko, avvenuto tra le mura del PalaMaggiò,che ha così agganciato Caserta a quota 18 in classifica: uno scenario impensabile fino a due mesi fa. Ma si sa, quando le cose vanno male i guai non vengono mai soli. Ed ecco che coach Dell'Agnello deve far fronte ad un'altra notizia tutt'altro che positiva:Verso la fine della giornata di ieri, il play titolare della Pasta Reggia ha parlato con la dirigenza del team chiedendo di poter rescindere il contratto che lo lega al sodalizio casertano., come scrive il club bianconero in una nota sul proprio sito. Una perdita senza dubbio pesante per Dell'Agnello, dato che Sosa finora era stato uno degli elementi migliori della stagione di Caserta: i numeri dicono che il play dominicano, e quarto nella speciale classifica dei migliori passatori, con un ottimo 5,9 assist per partita. Bisognerà capire quali soluzioni adotterà il coach della Pasta Reggia, e soprattutto come reagirà la squadra dopo questa notizia che di certo non aiuta a risollevare il morale. E la classifica."Nell'immediato i team resteranno 16 ma in un futuro non troppo lontanoLa sfida a medio termine è quella di allargarci prima a 18 squadre e poi a 20". Queste le parole del CEO di Euroleague,, che in un'intervista a Zalgiris TV ha parlato del futuro della competizione. "Il nostro obiettivo è creare un prodotto che piaccia sempre più ai tifosiDobbiamo guardare al futuro per fare progressi".