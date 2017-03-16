Aldridge torna in campo, ma San Antonio va ko: all'AT&T Center passa Portland (106-110)

La giornata era iniziata bene per San Antonio e per tutti i tifosi degli Spurs (e non solo):ed è pronto a tornare in campo. Oltre al fatto di poter riavere un uomo fondamentale per la corsa al primo posto a Ovest, tutta la franchigia texana ha potuto tirare un sospiro di sollievo per le condizioni di salute di Aldridge, che ha potuto finalmente rimettersi l'amata casacca e riabbracciare i suoi compagni. Sul campo, invece,, che ha espugnato l'AT&T Center 106-110. Realizzando anche quella che è a tutti gli effetti una piccola impresa, visto che San Antonio veniva da nove vittorie consecutive nel proprio impianto. La gara è stata particolarmente equilibrata fino alla fine: Aldridge dimostra di essere già tornato in buona forma con 19 punti,Tuttavia, la coppia Lillard-McCollum (62 punti in due) manda spesso in crisi la retroguardia degli Spurs: sono proprio loro ad infilare negli ultimi secondi i liberi del successo dei Blazers, che conquistano una vittoria molto preziosa in chiave playoff. Playoff che sembrano sfumare quasi definitivamente. Kemba Walker si assenta dal match e Charlotte paga dazio contro Indiana, trascinata daI Pacers sono pienamente in corsa per una buona posizione in vista della post-season; Charlotte ha poche speranze, ma Beli ci crede ancora: "Ci serve solo più cattiveria". Cadono tra le mura amiche sia Washington che i Clippers.che trova in Nowitzki e Barnes le chiavi di volta per espugnare il fortino del Verizon Center (107-112), mentre i losangelini vedono a rischio il loro quarto posto ad Ovest: il lay-up di Griffin allo scadere si spegne sul ferro.