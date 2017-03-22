Champions League, la grande notte di Sassari. Pasquini carica i suoi: "Ce la giochiamo"

Ormai il grande momento è praticamente arrivato. Stasera, alle 20:30,Il team sardo si trova già in Costa Azzurra, dove affronterà alla Salle Gastone Medecin l'As Monaco. La formazione allenata da Federico Pasquini non arriva a questo storico impegno in Champions League nelle migliori condizioni, quantomeno a livello emotivo., ma va anche detto che sono giunte contro avversari di grandissimo spessore come l'Olimpia Milano e la Sidigas Avellino. C'è chi sostiene però che non si tratti solo di una momentanea stanchezza, ma che piuttosto la squadra abbia già espresso il massimo del suo potenziale. Coach Pasquini, in conferenza stampa, si è soffermato esclusivamente sul match e sull'avversario. "Giochiamo contro una squadra fisica, lunga e profonda,che danno vita a un tipo di gioco diverso - ha detto Pasquini - Sul perimetro hanno un talento diffuso e possono variare molto le situazioni offensive - prosegue il coach -che portano in campo la giusta energia e hanno la fiducia per fare la scelta migliore per la squadra". Quali saranno le contromosse per arginare i francesi? "Proveremo a non farli correre, perché se gli lasci la possibilità di punire i tuoi errori in contropiede- avverte Pasquini - dovremo leggere subito le situazioni e riconoscere il tipo di assetto che sceglieranno".Anche quest'anno gli Harlem Globetrotters faranno visita nel nostro Paese: il 29 marzo torneranno adopo 3 anni dall'ultima esibizione, nel 2013, quando il PalaTrieste fu riempito da oltre 4000 spettatori. Le altre date del tour italiano sono il 30 marzo ae il 31 marzo a