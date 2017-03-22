Golden State spazza via anche Dallas. Toronto-Chicago, che rissa tra Lopez e Ibaka!

Se qualcuno conservava ancora dei dubbi, la gara di ieri sera dovrebbe essere servita per farli scomparire. Non era affatto semplice per i Warriors ottenere bottino pieno dalle due trasferte contro Oklahoma e Dallas, entrambe molto dure. Invece, sia contro Russell Westbrook che contro Dirk Nowitzki, i gialloblu di Oakland hanno letteralmentecon tutta la forza che li contraddistingue. Ieri, in Texas, la gara è stata equilibrata solo nel primo quarto.- 6-0 nei confronti tra i due in NBA - che non ci sarebbe stata storia, nonostante un buon inizio dei padroni di casa, che hanno provato a spaventare gli uomini di coach Kerr. Ma l'imprecisione al tiro dei Warriors dura appena qualche minuto: quando Golden State ritrova costantemente il canestro, per Dallas sono dolori. Le triple di Klay Thompson mettono già un solco considerevole tra Dallas e Golden State:E solitamente, quando i gialloblu arrivano all'ultimo quarto con questo vantaggio, è quasi impossibile riprenderli. Lo sanno anche gli stessi Warriors, che concludono la gara in scioltezza e vanno a vincere 87-112, conquistando così il loro quinto successo consecutivo. Scazzottata da Far West quella che ha visto protagonisti Robin Lopez e Ibaka durante la sfida tra Toronto e Chicago, decisa ai supplementari dal solito DeRozan (122-120 per i canadesi). Il tutto accade nel terzo periodo,, senza motivo: i due dapprima si mandano a quel paese e poi cominciano a prendersi a pugni. Vengono entrambi espulsi, ma l'episodio fa da scintilla per Toronto, che infila un break di 15-0 e vola all'overtime, dove DeRozan (42 punti e 8 assist) regalerà il successo alla sua franchigia. Ai Bulls non bastano i 37 punti di Jimmy Butler. Con un grande secondo tempo di Kawhi Leonard,e torna in corsa per il primato ad Ovest.