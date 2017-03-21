Alta tensione a Oklahoma, ma Golden State è più forte di tutto: 95-111, Thompson stellare

Anche con Kevin Durant fermo ai box per infortunio,E dopo quanto accaduto quest'estate, con il cambio di casacca di KD, probabilmente non si possono neanche pretendere baci e abbracci. Ma nemmeno un clima troppo sopra le righe: prima della sfida di questa notte, infatti,della dirigenza di OKC, che non avrebbe fatto nulla per calmare i bollenti spiriti dei propri tifosi. Ad aumentare il carico ci ha pensato Steph Curry, che ha detto ai giornali dirispetto a Russell Westbrook. Che gli ha risposto: "Lui chi è? Non mi importa ciò che dice". Inevitabilmente le tensioni si sono spostate dai media alla Chesapeake Arena - mini rissa con Curry e Green da una parte e Westbrook e Christon dall'altra - dove Golden State è riuscita a vincere 95-111 grazie alle prestazioni da veri 'top player' di Thompson e dello stesso Curry:, schiantando la difesa di coach Donovan. Quarta vittoria di fila per i Warriors, che dimostrano di aver abbondantemente superato il momento di difficoltà: Kevin Durant, seduto in panchina, può recuperare con tutta calma. Non è un caso che quando Russell Westbrook combina poco (15 punti, 8 rimbalzi e 7 assist) i Thunder escano sconfitti dalla contesa.che aveva fatto sperare i tifosi in un possibile quarto posto ad Ovest. Ma per riuscirci serve non solo il miglior Westbrook, ma anche un roster che lo supporti a dovere. Solo in avvio di ripresa OKC ha dato l'impressione di poter mettere paura a Golden State. Ma l'illusione è durata davvero poco: i Warriors riprendono il controllo e dilagano, toccando il +26 a poco più di 3 minuti dalla sirena.