Home Protagonisti Patti sconfigge l'Aquila Palermo in amichevole

Patti sconfigge l'Aquila Palermo in amichevole

di Redazione 20/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Patti si è aggiudicata l'amichevole contro l'Aquila Basket Palermo dopo avere dominato dall'inizio subendo il ritorno degli avversari nel finale. Il Basket Patti si è aggiudicata l'amichevole contro l’Aquila Basket Palermo per 58-61 nella due giorni a Longano vinta dal Basket Barcellona che ha sconfitto la Costa Orlando in finale. Questo match assegna il terzo posto alla squadra pattese, mentre la finale per il primo posto è stata vinta dal Basket Barcellona, assoluta dominatrice del torneo. Bene la squadra di Patti che inizia bene il primo quarto portandosi già avanti di 12 punti (11-23). Il vantaggio viene gestito anche nella seconda frazione, nonostante le basse percentuali al tiro Patti chiude 26-35 e va al riposo con un buon margine. Al rientro non cambia l’inerzia della gara (42-49 alla fine del terzo quarto) e si arriva all’ultima frazione con Palermo che con un sussulto d'orgoglio prova a far suo il match, ma alla fine deve arrendersi per 58-61 al cospetto della superiorità degli avversari. Le dichiarazioni del tecnico di Patti 'Tutto sommato sono soddisfatto – ha dichiarato il tecnico di Patti - la squadra ha risposto bene ai carichi di queste settimane, per noi erano le prime partite dopo le fatiche in palestra e abbiamo raggiunto già una buona identità difensiva, che in questa fase della stagione è fondamentale. Abbiamo lasciato la Costa e Palermo a 74 e 58 punti segnati, due squadre con già abbastanza partite sulle gambe, con due americani per roster e ben organizzate, questo è un ottimo segnale. In attacco ci sono delle cose che si devono migliorare ma i ragazzi lo sanno bene, bisogna metterla dentro quando si costruisce un buon tiro. Si deve lavorare sodo ma il tempo c’è e ci sono ampi margini di miglioramento, sono ottimista'. La prossima gara in programma è contro l'Aquila Basket Palermo al Palaserranò di Patti dove i locali inaugureranno la stagione davanti ai propri tifosi.