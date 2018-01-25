Home LegaBasket Colpo Varese: dal Belgio arriva il play americano Tyler Larson

di Redazione 25/01/2018

Nuovo importante rinforzo per la Pallacanestro Varese. La società lombarda ha infatti comunicato di aver raggiunto l'accordo con il giocatore americano Tyler Larson, play/guardia che ha compiuto 26 anni lo scorso 31 dicembre. Sempre stando a quanto riferito dalla stessa Openjobmetis, Larson ha firmato un contratto che lo legherà a Varese fino al termine della stagione 2018-2019. "Il nuovo giocatore della Openjobmetis - si legge in una nota del club unisce al grande atletismo e all’esplosività anche un’eccellente visione di gioco e buone doti da passatore". La stagione corrente ha visto Larson impegnato in Belgio con la casacca del Voo Liegi Basket. Le prestazioni del play USA sono state più che positive: a testimoniarlo è la media punti (18.2 a partita), che inseriva Larson al secondo posto nella speciale classifica marcatori. Alto 190 centimetri, Larson ha frequentato il college del South Dakota prima di sbarcare in Europa, nel 2015. Il nuovo giocatore della Pallacanestro Varese si è fatto notare in Lettonia, poi in Ungheria, in Lituania e di nuovo in Lettonia, prima dell'esperienza belga. Con tutta probabilità, Larson farà il suo esordio già nella gara di lunedì sera, valevole come posticipo della seconda giornata di ritorno, che vedrà la Openjobmetis opposta all'Olimpia Milano di coach Pianigiani. L'ingaggio di Larson si è reso necessario dopo l'infortunio accorso ad Antabia Waller, fermo da qualche settimana per un problema al ginocchio destro. La guardia statunitense è già stata sottoposta ad operazione e dovrà star fermo fino al termine della stagione. Già nelle scorse settimane Varese aveva dovuto provvedere a sostituire l'infortunato Damian Hollis: allora era stato scelto il giocatore estone Siim-Sander Vene. QUALIFICAZIONI MONDIALI, SACCHETTI CONVOCA 24 AZZURRI Sono 24 i giocatori convocati dal ct Meo Sacchetti in vista delle due gare di qualificazione ai Mondiali 2019. Rispetto alla volta precedente, ci sono alcune novità: su tutte Pascolo e Vitali. L'Italia giocherà a Treviso venerdì 23 contro i Paesi Bassi, per poi andare a far visita alla Romania (lunedì 26 a Cluj).