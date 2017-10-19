Home LegaBasket Ecco i convocati del coach azzurro Meo Sacchetti per il doppio impegno nelle qualificazioni mondiali

di Redazione 19/10/2017

Ecco i convocati di Sacchetti per le due sfide contro la Romania e contro la Croazia in programma a fine novembre. Il nuovo coach della nazionale, Meo Sacchetti a due mesi dalla fine degli Europei, sta già preparando la sfida che l’Italia dovrà affrontare nell'ambito delle qualificazioni che porteranno al Mondiale in Cina 2019. Il coach, in vista della sfida di Torino contro la Romania di venerdì 24 novembre al PalaRuffini ha stilato l'elenco dei convocati. Non va dimenticato che gli azzurri saranno poi in campo dal 26 novembre al Drazen Petrovic Basketball Center di Zagabria per affrontare la Croazia. Nel raggruppamento D dovremo affrontare anche i Paesi Bassi, che l'Italia con cui gli azzurri dovranno scontrarsi a febbraio 2018. 'Per me – ha dichiarato Sacchetti - si tratta di una partita dai molteplici significati, soprattutto per il legame con Torino, che per me sarà sempre una città speciale, e per quelli con la Romania visto che è il Paese dove sono nati i miei genitori e i miei fratelli'. Sacchetti ha raccontato di essere nato in un campo profughi e quindi di avere fatto un percorso da 'migrante al contrario'. Tra i convocati, alcune novità come il giovane torinese David Okeke, protagonista di un inizio di stagione assai convincente. Ecco la lista completa: Abass, Aradori, Baldi Rossi, Biligha, Burns, Crosariol, Datome, De Nicolao, Della Valle, Filloy, Flaccadori, Fontecchio, Gaspardo, A. Gentile, Giuri, Hackett, Iannuzzi, Melli, Okeke, Polonara, Ricci, B. Sacchetti, Vitali e Zerini. In conferenza stampa, il presidente della Fip Gianni Petrucci, si è detto entusiasta della nuova avventura con Sacchetti al timone: 'Torniamo a Torino dove la squadra azzurra un anno e mezzo fa è stata accolta in modostraordinario quando si è trattato di giocare la qualificazione all’Olimpiade di Rio.