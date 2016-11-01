Caricamento...

Coppa Italia, Rimini ospiterà le Final Eight 2017

Redazione Avatar

di Redazione

01/11/2016

rimini final eight coppa italiaE' ufficiale il luogo dove si disputerà la prossima edizione delle Final Eight di Coppa Italia, in programma dal 17 al 19 febbraio 2017. E' stata scelta la Fiera di Rimini, come stabilito ieri dall’Assemblea dei club di Serie A di basket. La candidatura di Rimini è stata accettata all'unanimità dall'assemblea svoltasi a Bologna presso la sede della Legabasket. E' la prima volta che le Final Eight di Coppa Italia si disputeranno nella città romagnola: non è la prima volta, invece, per l'Emilia Romagna, che ha già ospitato la manifestazione per nove volte consecutive tra il 2001 e il 2009 (2001-2006 a Forlì, 2007-09 Casalecchio di Reno) e praticamente sempre negli anni '90 (Forlì, Bologna e Casalecchio), eccezion fatta per l'edizione 1996 che si tenne a Milano. Nel corso dell'Assemblea si è provveduto anche ad approvare il bilancio consuntivo al 30 giugno 2016, provvedendo alla nomina dei 15 delegati alla prossima Assemblea Generale della Federazione Italiana Pallacanestro e indicando Ario Costa come candidato a rappresentare la Serie A in Consiglio Federale. Le società hanno iniziato l’analisi del piano strategico pluriennale presentato dal Presidente Egidio Bianchi, con l’obiettivo di individuare le priorità per la crescita del basket italiano di vertice. LUTTO PER LA JUVECASERTA: E' MORTA LA SIGNORA MAGGIO' E' morta Maria Fusco Maggiò, madre di Gianfranco Maggiò, presidente della Juvecaserta ai tempi dello storico tricolore conquistato nel 1991 dalla società campana. Proprio la Juvecaserta ha voluto esprimere grande vicinanza all'ex presidente per la scomparsa della madre, "donna di elette virtù che ha sempre condiviso, con grande riservatezza, la passione per il basket del marito, cav. Giovanni, e dei figli Gianfranco ed Ornella". L'attuale proprietario della Juvecaserta, Lello Iavazzi, ha precisato che la signora Maria Fusco Maggiò "ha contribuito, come moglie e madre, a far grande la storia della Juvecaserta e del basket casertano". Ai funerali, celebrati questo pomeriggio, ha partecipato anche una delegazione del team casertano.
Redazione

