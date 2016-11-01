Coppa Italia, Rimini ospiterà le Final Eight 2017

E' ufficiale il luogo dove si disputerà, in programma dal 17 al 19 febbraio 2017. E' stata scelta, come stabilito ieri dall’Assemblea dei club di Serie A di basket. La candidatura di Rimini è statadall'assemblea svoltasi a Bologna presso la sede della Legabasket. E' la prima volta che le Final Eight di Coppa Italia si disputeranno nella città romagnola: non è la prima volta, invece, per l'Emilia Romagna,(2001-2006 a Forlì, 2007-09 Casalecchio di Reno) e praticamente sempre negli anni '90 (Forlì, Bologna e Casalecchio), eccezion fatta per l'edizione 1996 che si tenne a Milano. Nel corso dell'Assemblea si è provveduto anche ad approvare il bilancio consuntivo al 30 giugno 2016,alla prossima Assemblea Generale della Federazione Italiana Pallacanestro e indicando Ario Costa come candidato a rappresentare la Serie A in Consiglio Federale. Le società hanno iniziato l’analisi del piano strategico pluriennale presentato dal Presidente Egidio Bianchi,per la crescita del basket italiano di vertice.E' morta Maria Fusco Maggiò, madre di Gianfranco Maggiò,conquistato nel 1991 dalla società campana. Proprio la Juvecaserta ha voluto esprimere grande vicinanza all'ex presidente per la scomparsa della madre, ", cav. Giovanni, e dei figli Gianfranco ed Ornella". L'attuale proprietario della Juvecaserta, Lello Iavazzi, ha precisato che la signora Maria Fusco Maggiò "ha contribuito, come moglie e madre,e del basket casertano". Ai funerali, celebrati questo pomeriggio, ha partecipato anche una delegazione del team casertano.