NBA, DeRozan è un tornado: 33 punti, Gallinari deve arrendersi

Potrebbe essere riassunta così la sfida di stanotte tra i Toronto Raptors e i Denver Nuggets. DeMar diventa il primo giocatore nella storia della franchigia canadese(ieri 33, ndr) in ognuna delle prime tre gare di campionato: prestazione sfavillante che permette ai Raptors di avere ragione dei Nuggets (105-102). Denver è partita male e ha provato a recuperare nella ripresa, sorretta proprio da Gallinari,ha spazzato via gli ultimi dubbi e ha fatto gioire coach Casey. Toronto aveva toccato anche il massimo vantaggio di +19, prima di chiudere il primo tempo avanti di 13 lunghezze. Eccellente la rimonta di Denver nella seconda frazione:Ma con un DeRozan così... Roboante la vittoria esterna dei Chicago Bulls, che si sbarazzano senza troppa fatica dei Brooklyn Nets (88-118). Chicago manda addirittura 7 giocatori in doppia cifra,La partita non ha avuto praticamente mai storia: subito avanti, i Bulls hanno dominato in lungo e in largo, chiudendo già sul +25 la prima frazione., che spinge ancora una volta gli Hawks al successo (106-95). Con 18 punti, 11 rimbalzi e 4 stoppate - contro i 14 punti di Cousins - Howard risulta l'arma in più di Atlanta per vincere un match molto equilibrato. I Kings non sono riusciti a gestire il vantaggio accumulato nel terzo quarto,, che cadono nuovamente stavolta sul parquet dei Los Angeles Clippers (116-98). I losangelini appaiono molto tonici già nel primo tempo: nella ripresa Phoenix torna in campo più ordinata, risalendo fino al -1.e nell'ultimo quarto non concedono praticamente niente agli ospiti, che registrano così la quarta sconfitta consecutiva.