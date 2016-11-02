NBA, si ritira anche Ray Allen: a 41 anni l'ex Boston dice basta

. L'NBA continua a perdere tantissimi protagonisti dell'ultimo ventennio, che decidono man mano di appendere la canotta al chiodo. Stavolta tocca alla guardia 41enne, che nell'ultima stagione era rimasto fermo. Nonostante molte voci volevano(si parlava di Golden State e Cleveland, ndr), Ray Allen ha deciso di dire basta. E lo ha fatto coninviata a "The Players Tribune" ma indirizzata idealmente a se stesso. "Sono totalmente in pace con me stesso", ha scritto Allen,, dove Ray interpreta il giovane cestista universitario Jesus Shuttlesworth. "Voglio raccontarti il segreto della Nba - scrive a se stesso Allen - non ci sono segreti, solo abitudini noiose. Kevin Garnett, Paul Pierce, LeBron James e Dwyane Wade, i giocatori con i quali vincerai i titoli Nba, saranno persone molto diverse fra di loro. Faranno a gara per vedere chi arriverà per primo all’allenamento e che se ne andrà per ultimo". I numeri totalizzati in carriera da Ray Allen sono spaventosi:tirando con il 45.2% dal campo, il 40% da tre e l’89.4% ai liberi. E poi quell'incredibile cifra:, record nell'NBA. "He got game" (10 volte All Star, ndr) ha vestito le casacche di Milwaukee, Seattle, Boston e Miami,. In particolare quest'ultimo successo ha visto Allen assoluto protagonista: nelle Finals contro gli Spurs,che ha regalato il pareggio a Miami. "La maggior parte delle volte sarai solo - scrive Allen nel finale della sua lettera -Solo tu puoi rispondere".