Cremona, esonerato Pancotto: panchina a Paolo Lepore

La sconfitta rimediata nel derby lombardo contro la Germani Brescia è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso.La società cremonese ha affidato la guida della squadra all'assistente, chiamato a sollevare il team da una palude che si sta facendo sempre più pericolosa. Più che la sconfitta, su Pancotto hanno pesato le proporzioni del ko: i 29 punti rifilati dalla Germani, oltre che evidenti difficoltà di manovra che sono palesi fin dall'inizio di questa stagione. Un campionato che era cominciato con aspettative di playoff, e che si sta rivelando un vero e proprio incubo:, 4 punti conquistati, solo due vittorie a fronte di ben 9 rovesci. L'esperienza di Pancotto sulla panchina cremonese è durata tre anni, condita da molte soddisfazioni:, dalle Final Eight di Coppa Italia nel 2015 alla semifinale di Coppa Italia e alla prima storica partecipazione ai playoff nel 2016, concludendo la regular season con il 4° posto, miglior piazzamento di sempre nella storia del club che è valso la qualificazione alla Supercoppa Italiana. Ma da qualche mese il giocattolo si è rotto., fino al disastro del PalaGeorge dove la Germani ha praticamente umiliato i corregionali. Quando un ko del genere arriva in un derby, fa sempre più rumore, e qualcuno alla fine paga. Tocca a Lepore, quindi, assistente allenatore della Vanoli sin dalla stagione 2008/2009 e già assistente della Sperimentale dal 2013 al 2015.: domenica 18 al PalaRadi arriva la Sidigas Avellino, vogliosa di riscatto dopo il ko rimediato dalla Pallacanestro Cantù. Chissà se questa scossa non possa servire a Cremona per tirare fuori gli artigli contro una delle candidate alla finalissima.