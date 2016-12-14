NBA, Golden State fatica ma batte New Orleans (113-109). Cavs ok

Faticando più del dovuto, ma Golden State torna in striscia positiva, guadagnandosi la seconda vittoria consecutiva. Definitivamente accantonato il brusco stop di Memphis,, pur sudando le cosiddette 'sette camicie' contro dei Pelicans mai domi. GS si affida ai soliti, che infilano rispettivamente 30 e 27 punti a testa, oltre allo splendido lavoro di Green (12 rimbalzi e 10 assist), specialmente in fase difensiva. New Orleans può continuare a coccolarsi il suo, autore anche ieri di una prova maiuscola (28 punti) seppure non sufficiente a rimandare i gialloblu di coach Kerr a Oakland senza nulla in mano. I Pelicans erano riusciti a chiudere la prima frazione avanti 65-58,La reazione d'orgoglio dei padroni di casa non tardava ad arrivare, ma a 3' dalla fine è Steph Curry ad avviare il break di 7-1 che spegne ogni speranza di sorpasso dei Pelicans. Cercava un'altra impresa Memphis, dopo quella realizzata contro Golden State. I Grizzlies si sono presentati alla Q Arena con una certa spavalderia, visti i sei successi consecutivi:I Cavaliers non hanno incantato il loro pubblico, ma sono riusciti comunque a regolare Memphis 103-86, grazie ai 29 punti del solito Kevin Love e i 23 punti e 8 assist di LeBron James. Nello score offensivo dei Cavs si aggiunge la miglior prova stagionale di JR Smith (23 punti).: distacco invariato anche all'inizio dell'ultimo quarto, dove non avvengono ribaltoni e coach Lue può far riposare i suoi uomini migliori."Solo" 20 punti per Russell Westbrook, mentre la coppia Lillard-McCollum ne segna 32 e spinge la squadra di casa al successo.