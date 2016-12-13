Mercato, Gentile sempre più vicino al Panathinaikos: stagione finita per Hackett

Gentile potrebbe accordarsi a breve con il Panathinaikos, ma rimangono in piedi le ipotesi legate al Bamberg e al Baskonia.

Il grave infortunio al bicipite di Hackett

Le nubi sul futuro dipotrebbero diradarsi nei prossimi giorni, dopo la rottura con l'. Secondo alcune indiscrezioni, l'ex capitano delle Scarpette Rosse, Alessandro Gentile sarebbe in procinto di accordarsi con ilbattendo una strada che seguì anche il padreche proprio con la maglia del club ateniese vinse una edizione dell'Eurolega.Al momento si starebbe trattando sull'ingaggio, ma restano comunque in piedi altre trattative con altri top club europei, tra i quali il(dove milita anche) e ilche annovera nelle proprie file l'ex Olimpiae il tecnico italianoAlessandro Gentile dovrà trovare entro fine anno la squadra con la quale dovrà concludere la stagione per poi tornare a Milano e decidere quale strada intraprendere per la prossima stagione. Il giocatore di origini campane, ha ancora un contratto che lo lega all'Olimpia fino al 2018.Sempre dalla Grecia giunge una triste notizia per il basket italiano.ha subito un gravissimo infortunio che lo metterà ko per il resto della stagione. Il giocatore azzurro ha un problema al bicipite femorale destro che ha comporterà un delicato intervento chirurgico che lo terrà fuori lontano dai parquet per tutta la stagione. Una notizia nefasta per il basket azzurro, soprattutto in vista di. Il giocatore potrebbe rientrare in tempo per la manifestazione, ma le sue condizioni dovranno essere monitorate di settimana in settimana.