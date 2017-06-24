Cremona, la carica di coach Sacchetti: "Società seria, per me è una grande sfida"

"Ho accettato la proposta perché sapevo di trovarmi di fronte ad una società seria". Con queste parole coachcome nuovo allenatore della Vanoli. Sacchetti, reduce dall'esperienza con l'Enel Brindisi, ha deciso di scendere di categoria per riportare subito Cremona nella massima serie. Da queste parti, infatti,incassata nella stagione appena conclusa e c'è grande voglia di riscatto. Sacchetti ha parlato di un ambiente molto positivo. "Un ottimo inizio - ha detto il coach a "SportGrigiorosso" - Proveremo a confermare(Mian, Wojciechowski, Gaspardo). Sappiamo già che una loro eventuale permanenza ci darebbe una buona base di partenza". La sfida sarà cercare di portare anche a Cremona le caratteristiche principali della pallacanestro di Sacchetti:, ma che sia un viatico per ottenere i risultati sperati. "E’ noto che a me piace giocare questo tipo di basket,, oltre a divertire ed entusiasmare il pubblico - afferma Meo Sacchetti - Quindi cercheremo di replicare questo tipo di gioco anche a Cremona, con i giocatori giusti per metterlo in pratica". Sacchetti ha spiegato che la scelta di scendere in A2 deriva anche dal fatto che: "Si possono mettere in mostra più giocatori italiani", ha precisato il coach. In Serie A, intanto, proseguono le manovre di mercato da parte dei team per cercare di arrivare nelle migliori condizioni possibili all'inizio del campionato: dovrebbe essere lui il nuovo lungo a disposizione di coach Diana. Rinviata alla settimana prossima la scelta per il playmaker e l'ala. Per il primo, corsa a due tra Lorenzo D'Ercole e Marco Giuri visto che Diego Monaldi raggiungerà il suo ex-coach a Chieti Massimo Galli.