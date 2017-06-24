Home Protagonisti Vanoli Cremona: sarà reunion tra Sacchetti e i cugini Diener ?

La Vanoli Cremona sta trattando Drake Diener, dopo aver dato il benvenuto a coach Sacchetti, mentre Travis potrebbe tornare a giocare. La Vanoli Cremona potrebbe ricomporre uno storico trio che ha fatto la storia del basket italiano. Dopo aver ingaggiato l'ex tecnico della Dinamo Sassari campione d'Italia, Meo Sacchetti, adesso potrebbe dare il benvenuto ai due cugini Diener che tornerebbero a giocare insieme. Per il momento, l'indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport, è solo una illazione giornalistica ma l'ipotesi stuzzica davvero l'appetito dei tifosi cremonesi. Innanzitutto, prima di capire quale sarà il roster della prossima stagione, bisognerà capire in che serie giocherà la Vanoli Cremona. La società lombarda spera ancora in un possibile ripescaggio. E' inutile ricordare quanto sia davvero forte il legame tra il tecnico e i due giocatori che hanno reso possibile l'impresa scudetto a Sassari. Fu proprio Sacchetti a scoprire i due talenti nel Wisconsin per poi portarli in Italia nel 2006/07 a Castelletto Ticino prima e Capo d'Orlando successivamente. Proprio Capo d'Orlando è stata l'ultima squadra di Drake Diener, reduce da una stagione nella quale ha messo a segno una media di 11,7 punti a partita. La trattativa, secondo l'indiscrezione riportata dalla Gazzetta, sarebbe ormai a buon punto e la fumata bianca potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Per Travis Diener la situazione è totalmente differente. Il cugino più anziano ha già appeso le scarpette al chiodo nel 2014 per diventare direttore del personale sportivo all'Università di Marquette. Ma le voci su un possibile ritorno all'attività agonistica si sono fatte sempre più intense negli ultimi mesi a tal punto da rendere ipotizzabile che torni a calcare il parquet proprio insieme al cugino per la reunion con coach Sacchetti. I tifosi della Vanoli Cremona ci sperano e incrociano le dita.