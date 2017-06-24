Sixers, l'emozione di Fultz: "Un sogno che si realizza"

"Un sogno che avevo fin da bambino, e che ora è realtà".dopo essere stato selezionato come prima scelta assoluta dai Philadelphia 76ers. I Sixers, grazie ad uno scambio con Boston, si sono assicurati: nel suo ultimo anno di carriera universitaria ha vestito la casacca della "University of Washington" totalizzando 23.2 punti, 5.9 assist e 5.7 rimbalzi a partita. "Quando ho sentito chiamare il mio nome,- ha confessato Fultz - Volevo assolutamente entrare a far parte di questa organizzazione che apprezzo sin dai primi approcci che abbiamo avuto". Particolarmente soddisfatto del suo ingaggio il general manager di Phila,: "Markelle ci porta in dote tantissimo atletismo ed è dotato di grandissime capacita offensive - le parole di Colangelo riportate da "Quotidiano.net" -, ha ottime qualità di palleggio ed è difficilmente stoppabile dai difensori". Dopo il colpo Fultz c'è grande attesa per la prossima stagione dei Sixers. In particolare, dalle parti di Philadelphia: proprio il centro camerunense ha voluto salutare l'arrivo di Markelle Fultz. "Contrariamente a quanto dice certa gente, che ha tantissima fame di vittoria - afferma Embiid - E' perfetto per il nostro sistema di gioco". Intanto. Dal prossimo 1 luglio entrambi i 'top player' dei losangelini saranno free agent. Il primo potrebbe rifirmare con i Clippers, ma dietro di lui ci sono anche gli Spurs; sul secondo, al momento, non ci sono interessamenti chiari ma non è detto che qualche franchigia non si stia muovendo a fari spenti.: lo ha confermato il vicepresidente dei Clippers, Lawrence Frank.