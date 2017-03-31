Cremona si gioca tutto a Pesaro. Coach Lepore: "E' come un tappone dolomitico"

In città si parla già di ultima chance. E in effettiIl team allenato da coach Lepore è ancora desolatamente ultimo in classifica a 12 punti, ma a sole due lunghezze dal penultimo posto occupato proprio dalla Consultinvest. Un successo permetterebbe ai grigiorossi di agganciare i marchigiani e rientrare pienamente nel discorso salvezza. Al contrario,: un divario che sarebbe difficile da colmare con sole 5 gare restanti. Pur riconoscendo la grande importanza del match, coach Lepore non vuole sentire parlare di ultima spiaggia. "Dopo ci saranno altre 5 gare, non è l'ultima giornata", precisa l'allenatore della Vanoli. "Questa partita è diventata un crocevia determinante per la nostra stagione viste tutte le occasioni che abbiamo buttato al vento - spiega ancora Lepore -senza dimenticare che però non è l’ultima giornata di campionato. Sarà comunque la nostra vera battaglia da combattere". Il coach di Cremona utilizza una metafora ciclistica per descrivere l'importanza della sfida contro la Consultinvest Pesaro. "La tappa più dura perché piena di tensione, più determinante per noi che per loro poiché abbiamo due punti in meno in classifica". "Non possiamo sbagliare - dice ancora Lepore al quotidiano locale "Sport Grigiorosso" - dobbiamo fare in modo che la tensione che ci sarà si trasformi in tensione positiva.perché, proprio come nella tappa di montagna, spesso se si parte a mille poi ci si inchioda. Questo è quello che è successo a noi in tante partite". Il match tra Pesaro e Cremona darà il via alla venticinquesima giornata: palla a due domenica alle 12.