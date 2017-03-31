Caricamento...

DotBasket.it Logo DotBasket.it

Eurolega: Olimpia Milano a Kaunas per salvare l'onore

Redazione Avatar

di Redazione

31/03/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
Eurolega: Olimpia Milano a Kaunas per salvare l'onore

L'Olimpia Milano vola a Kaunas per affrontare lo Zalgiris in una sfida inutile per entrambe le formazioni già matematicamente escluse dai playoff.

Jasmin Repesa, il coach dell'Olimpia Milano, non si da pace per la triste partecipazione della sua squadra in Eurolega. Partita, alla vigilia, come una delle possibili sorprese del torneo, l'Olimpia Milano si è sfaldata match dopo match fino a sprofondare nel baratro della classifica, uscendo di scena con largo anticipo. Oggi la squadra meneghina affronterà i lituani dello Zalgiris Kaunas alle ore 19 in una sfida assolutamente inutile per entrambe le squadre, già matematicamente fuori dai playoff. I lituani provengono da tre successi nelle ultime quattro gare e puntano a finire in gloria una stagione sfortunata in Eurolega. Per l'Olimpia Milano rimane solo l'obiettivo di evitare l'onta dell'ultimo posto in classifica. La buona notizia per Jasmin Repesa è il ritorno di Rakim Sanders. L’americano è una pedina fondamentale per il quintetto meneghino e quindi rappresenta un gradito ritorno anche per i prossimi impegni in campionato. Kalnietis dovrà invece rimanere fermo dopo la ricaduta del guaio muscolare che lo perseguita, mentre Kaleb Tarczewski non potrà essere del match nella sfida di Kaunas perchè tesserato fuori tempo. L'Olimpia Milano, per ovviare agli infortuni, si è nuovamente tuffata sul mercato a caccia di un esterno che possa concedere un attimo di tregua in attesa che rientrino gli infortunati Simon, Cerella, Fontecchio e Dragic. Repesa dovrà fare di necessità, virtù, sperando che la lista degli infortunati non si allunghi nelle prossime gare. Le Scarpette Rosse hanno disputato una stagione ricchissima di impegni, avendo già disputato 57 partite.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Cremona si gioca tutto a Pesaro. Coach Lepore: "E' come un tappone dolomitico"

Articolo Successivo

Troppo forte il Monaco, Sassari saluta la Champions League. Sardara: "Orgoglioso"

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

Top 16 Eurolega 2020, guida alla 25° giornata: l'Efes può allungare, e in zona playoff...

16/02/2020

Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko

Eurolega, Doncic trascina il Real Madrid verso la finalissima: Cska ancora ko

19/05/2018

Champions League, l'Aek Atene trionfa sul Monaco e si porta a casa il trofeo

Champions League, l'Aek Atene trionfa sul Monaco e si porta a casa il trofeo

07/05/2018