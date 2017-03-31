Eurolega: Olimpia Milano a Kaunas per salvare l'onore

L'Olimpia Milano vola a Kaunas per affrontare lo Zalgiris in una sfida inutile per entrambe le formazioni già matematicamente escluse dai playoff.

, il coach dell, non si da pace per la triste partecipazione della sua squadra in Eurolega. Partita, alla vigilia, come una delle possibili sorprese del torneo, l'Olimpia Milano si è sfaldata match dopo match fino a sprofondare nel baratro della classifica, uscendo di scena con largo anticipo. Oggi la squadra meneghina affronterà i lituani delloalle ore 19 in una sfida assolutamente inutile per entrambe le squadre, già matematicamente fuori dai playoff.I lituani provengono da tre successi nelle ultime quattro gare e puntano a finire in gloria una stagione sfortunata in Eurolega. Per l'Olimpia Milano rimane solo l'obiettivo di evitare l'onta dell'ultimo posto in classifica. La buona notizia per Jasmin Repesa è il ritorno di. L’americano è una pedina fondamentale per il quintetto meneghino e quindi rappresenta un gradito ritorno anche per i prossimi impegni in campionato.dovrà invece rimanere fermo dopo la ricaduta del guaio muscolare che lo perseguita, mentrenon potrà essere del match nella sfida di Kaunas perchè tesserato fuori tempo. L'Olimpia Milano, per ovviare agli infortuni, si è nuovamente tuffata sul mercato a caccia di un esterno che possa concedere un attimo di tregua in attesa che rientrino gli infortunati. Repesa dovrà fare di necessità, virtù, sperando che la lista degli infortunati non si allunghi nelle prossime gare. Le Scarpette Rosse hanno disputato una stagione ricchissima di impegni, avendo già disputato 57 partite.