Crosariol, che momento: "A Pistoia ho trovato la situazione ideale"

Uno dei protagonisti della decima giornata del campionato di Serie A di basket maschile è stato senza dubbio Andrea Crosariol. La The Flexx Pistoia è riuscita a superare la Fiat Torino anche e soprattutto grazie alla superba prestazione del centro, che ha messo a segno 24 punti stabilendo anche un nuovo record nella sua carriera. L'ex Virtus Bologna e Roma si trova in un momento particolarmente felice, evidenziato dallo stato di grazia mostrato negli ultimi match. Anche se lui ci tiene a mantenere un profilo basso. "Non sono più un ragazzino, fisicamente ho vissuto periodi migliori - dice Crosariol a "Tuttosport" - A Pistoia, però, ho trovato una situazione ideale che mi ha permesso di instaurare un ottimo feeling con allenatore, squadra e ambiente". "Anche la maturità mentale che ho raggiunto grazie all'esperienza acquisita in carriera sta giocando un ruolo importante - prosegue il centro della "The Flexx" - A 32 anni mi sono potuto permettere di scegliere, rifiutando qualche soluzione che non reputavo ideale. Ho aspettato la situazione giusta per potermi esprimere al meglio e, alla fine, sono approdato a Pistoia". Infine una battuta anche sul coach. "Esposito mi piace, è una persona diretta, come me. Dice sempre in faccia quello che pensa, senza inutili giri di parole. Ci siamo capiti subito". FORTITUDO - ROSETO, A GRANDI PASSI VERSO IL BIG MATCH L'appuntamento è per giovedì alle 18, quando al PalaDozza andrà in scena uno dei big match dell'intero campionato di A2: la Fortitudo Bologna si prepara a ricevere i Roseto Sharks, per una sfida al vertice che promette scintille. In casa bolognese c'è molto rispetto per la formazione abruzzese. "Roseto sta facendo un ottimo inizio di campionato - spiega il direttore sportivo della Fortitudo, Davide Lamma - ha giocatori di talento, a cominciare dal "nostro" Valerio Amoroso". Roseto, dopo l'entusiasmo per la vittoria nel derby contro il Chieti, non vuole fermarsi.