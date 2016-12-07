NBA, San Antonio fa "tredici" in trasferta. John Wall (52 punti!) non basta ai Wizards

Per avere un'idea di cosa stanno combinando i San Antonio Spurs in trasferta è importante fare attenzione a questi numeri.: una cifra da capogiro, ancora di più se pensiamo che quella degli Spurs è una striscia che va a superare quella messa a segno dai New York Knicks nella stagione 1969-1970. Anche ieri un altro parquet ha dovuto alzare bandiera bianca, espugnato da dei 'corsari neri' capitanati da un certo Leonard, anche ieri autore di una prova maiuscola (31 punti).: la difesa Spurs ha concesso poco e niente a Wiggins e Towns, e i 25 punti di LaVine sono serviti davvero a poco. Il risultato finale, 91-105, rispecchia quanto visto in campo. Troppi, troppi infortuni per i Miami Heat, che lottano strenuamente ma devono soccombere contro New York (103-114).(52 punti in due) fa davvero quel che può per far sì che la squadra di casa resti incollata al match. Ma dall'altra parte c'è Carmelo Anthony (35 punti):, salutano tutti e vanno a conquistare il dodicesimo successo stagionale. Se ieri abbiamo celebrato i 60 punti in 29 minuti di Klay Thompson, non possiamo non rendere onore ad un'altra impresa:, che però non bastano ai Wizards per avere ragione degli Orlando Magic (116-124). Gli ospiti costruiscono il successo nel secondo periodo, arrivando all'intervallo avanti di 13 lunghezze. Nella ripresa Washington ci prova, ma Orlando tiene, mandando 7 giocatori in doppia cifra. Due settimane da incubo per i 76ers, che inanellano l'ottavo ko consecutivo e sembrano ripiombati nella depressione cosmica che solo una quindicina di giorni fa pareva in via di superamento.Continua il buon momento degli Utah Jazz, che a Salt Lake City sconfiggono anche i Phoenix Suns (112-105): mattatore della serata è Gordon Hayward (28 punti).