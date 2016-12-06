Proli: 'L'Olimpia e Gentile erano ormai due fidanzati afflitti da apatia'

Ecco come Proli ha giustificato il divorzio da Alessandro Gentile e la possibile pista che porta al Barcellona.

Dove giocherà, dopo il divorzio dall'? E' la domanda che tutti gli appassionati di basket si stanno ponendo in queste ore. Tra i tanti dubbi, giunge qualche certezza sui motivi della rottura con la squadra milanese.A fornire la propria interpretazione è il presidente dell'Olimpia,che in una intervista rilasciata al, ha cosi spiegato i motivi del clamoroso divorzio: 'Era un rapporto che doveva chiudersi come quello tra due fidanzati che, dopo tanto tempo insieme, non sentono più battere il cuore ma non riescono nemmeno a salutarsi. C'era una apatia che non faceva bene a nessuno, ecco perchè abbiamo concordato questa soluzione'. Adesso, per Alessandro Gentile, il futuro sembra ancora in alto mare. Nelle ultime ore, il suo nome è stato accostato alche in passato ha corteggiato invano la guardia azzurra. Il momento per vestire la maglia blaugrana sembrava propizio, visti gli infortuni contemporanei di, ma il club catalano ha smentito categoricamente l'indiscrezione di mercato. Anche i dubbi sulla sua condizione fisica non deporrebbero a favore. Il terzo motivo plausibile che rende improbabile il passaggio di Gentile al Barcellona risiede nel roster di Bartzokas, già saturo di cestisti nel suo ruolo. E allora chi si accollerà l'importante ingaggio di Alessandro Gentile ? Il mistero si risolverà nelle prossime ore.