Proli: 'L'Olimpia e Gentile erano ormai due fidanzati afflitti da apatia'
di Redazione
06/12/2016
Ecco come Proli ha giustificato il divorzio da Alessandro Gentile e la possibile pista che porta al Barcellona.Dove giocherà Alessandro Gentile, dopo il divorzio dall'Olimpia Milano ? E' la domanda che tutti gli appassionati di basket si stanno ponendo in queste ore. Tra i tanti dubbi, giunge qualche certezza sui motivi della rottura con la squadra milanese. A fornire la propria interpretazione è il presidente dell'Olimpia, Livio Proli, che in una intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha cosi spiegato i motivi del clamoroso divorzio: 'Era un rapporto che doveva chiudersi come quello tra due fidanzati che, dopo tanto tempo insieme, non sentono più battere il cuore ma non riescono nemmeno a salutarsi. C'era una apatia che non faceva bene a nessuno, ecco perchè abbiamo concordato questa soluzione'. Adesso, per Alessandro Gentile, il futuro sembra ancora in alto mare. Nelle ultime ore, il suo nome è stato accostato al Barcellona che in passato ha corteggiato invano la guardia azzurra. Il momento per vestire la maglia blaugrana sembrava propizio, visti gli infortuni contemporanei di Navarro e Ribas, ma il club catalano ha smentito categoricamente l'indiscrezione di mercato. Anche i dubbi sulla sua condizione fisica non deporrebbero a favore. Il terzo motivo plausibile che rende improbabile il passaggio di Gentile al Barcellona risiede nel roster di Bartzokas, già saturo di cestisti nel suo ruolo. E allora chi si accollerà l'importante ingaggio di Alessandro Gentile ? Il mistero si risolverà nelle prossime ore.
