Dinamo Sassari, aggregato al roster Ryan Oneil Martin

La Dinamo Sassari continua la sua campagna di rafforzamento.
L'obiettivo del team sardo è ritornare pienamente competitivi per tentare la riconquista di quel tricolore vinto nell'indimenticabile finale di due anni fa contro Reggio Emilia. C'è tanta voglia di mettersi alla spalle la scorsa stagione
, piuttosto deludente: dopo la regular season chiusa al settimo posto, i sassaresi sono stati eliminati al primo turno dei playoff proprio dalla Grissin Bon, che si è così vendicata della sconfitta del 2015.
Con l'inizio ufficiale del raduno precampionato al Geovillage il prossimo 21 agosto - anticipato di un giorno rispetto alle previsioni iniziali - è in arrivo un ulteriore regalo per coach Pasquini: vista l'assenza di Gabriel Olaseni
, impegnato con la Nazionale di Gran Bretagna dal 31 agosto al 17 settembre per le qualificazioni agli Europei 2017, il suo posto verrà temporaneamente 'occupato' dall'ala-centro giamaicano-britannica Ryan Oneil Martin
.
Classe 1991, 206 centimetri per 102 chilogrammi, Ryan Martin è un atleta dinamico, rapido e agile. Ha energia e intensità, piedi e verticalità, grande capacità nella chiusura degli scarichi nel paint da roll ma anche in ricezione da fermo
, dove può anche aiutarsi con il palleggio, per esprimere il suo talento anche nel tiro da 3.
Come riportato dall'ufficio stampa della Dinamo Sassari, Ryan Martin è un 'player' giovane ma con significative esperienze nel basket europeo in maglia britannica con le selezioni U18 e U20, nel 2009 ha partecipato ai campionati Europei in Bosnia e nelle 8 gare disputate ha chiuso con 10,9 punti e 8,1 rimbalzi di media con la selezione U18
, cifre che gli sono valse la Honorable Mention
per la manifestazione.
Martin ha giocato nella terza serie inglese prima di trasferirsi negli States allo Junior College a South Plains – con cui si è aggiudicato il titolo di categoria – per passare nella stagione successiva al college di Tennessee Tech: con la maglia dei Golden Eagles ha chiuso con 14 punti, 8,2 rimbalzi e 0,7 stoppate di media, guadagnandosi la nomina nel secondo quintetto della OVC Conference.