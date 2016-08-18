Dinamo Sassari, aggregato al roster Ryan Oneil Martin

L'obiettivo del team sardo è ritornare pienamente competitivi per tentare la riconquista di quel tricolore vinto nell'indimenticabile finale di due anni fa contro Reggio Emilia., piuttosto deludente: dopo la regular season chiusa al settimo posto, i sassaresi sono stati eliminati al primo turno dei playoff proprio dalla Grissin Bon, che si è così vendicata della sconfitta del 2015. Con l'inizio ufficiale del raduno precampionato al Geovillage il prossimo 21 agosto - anticipato di un giorno rispetto alle previsioni iniziali - è in arrivo un ulteriore regalo per coach Pasquini:, impegnato con la Nazionale di Gran Bretagna dal 31 agosto al 17 settembre per le qualificazioni agli Europei 2017, il suo posto verrà temporaneamente 'occupato'. Classe 1991, 206 centimetri per 102 chilogrammi, Ryan Martin è un atleta dinamico, rapido e agile. Ha energia e intensità, piedi e verticalità,, dove può anche aiutarsi con il palleggio, per esprimere il suo talento anche nel tiro da 3. Come riportato dall'ufficio stampa della Dinamo Sassari, Ryan Martin è un 'player' giovane ma con significative esperienze nel basket europeo in maglia britannica con le selezioni U18 e U20, nel 2009 ha partecipato ai campionati Europei in Bosnia e, cifre che gli sono valse la Honorable Mention per la manifestazione.

Martin ha giocato nella terza serie inglese prima di trasferirsi negli States allo Junior College a South Plains – con cui si è aggiudicato il titolo di categoria – per passare nella stagione successiva al college di Tennessee Tech: con la maglia dei Golden Eagles ha chiuso con 14 punti, 8,2 rimbalzi e 0,7 stoppate di media, guadagnandosi la nomina nel secondo quintetto della OVC Conference.