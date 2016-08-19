Rio 2016, basket femminile: la finale è Spagna - Stati Uniti

Le atlete iberiche hanno superato in semifinale la Serbia, sconfitta 68-54; la Nazionale a stelle e strisce ha vinto nettamente contro la Francia (86-67), ma il punteggio è fin troppo severo vista la bellissima prova delle ragazze transalpine. Le spagnole si sono rivelate superiori alle serbe,, a cui va aggiunta una percentuale al tiro da parte della Serbia davvero poco esaltante (35%). Top player la spagnola, che ha totalizzato complessivamente 13 punti e 12 rimbalzi. La Spagna fa capire fin da subito le proprie intenzioni, e sospinta dalla Nicholls e da Laia Palau prende il largo già nel primo quarto, chiuso avanti 20-9. La Serbia, che fino ad allora appariva in netta difficoltà, si rianima nel secondo quarto:dalle spagnole. Il coach iberico Mondelo indovina qualche aggiustamento tattico, e la Spagna riesce a tenere a distanza la SerbiaLa Serbia non reagisce e nei primi sei minuti del terzo quarto non riesce mai ad andare a canestro:e nell'ultimo quarto è brava e lucida ad amministrare il vantaggio e ad approdare in finale. Gli USA battono la Francia e conquistano l'ennesima finale:, ma il pubblico brasiliano ha giustamente tributato un grandissimo applauso alle atlete transalpine, punite fin troppo severamente dal punteggio finale (86-67). Per le statunitensi solite ottime prove di(rispettivamente 18 e 15 punti), tra le francesi grande prestazione di Isabelle Yacobou (che gioca a Schio, ndr) che realizza complessivamente 14 punti. Grande primo tempo delle ragazze francesi, che restano incollate alle campionesse d'oltreoceano: il primo tempo termina. Ma nella ripresa le giocatrici americane prendono il largo:Nonostante il netto divario nel punteggio, le transalpine hanno provato il tutto per tutto nel finale, senza però riuscire a recuperare. Sabato la finale contro la Spagna, mentre Francia e Serbia giocheranno per il bronzo.