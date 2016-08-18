NBA 2K17, la grande novità: ci saranno anche i team dell'Euroleague!

e in particolare per tutti coloro che passano ore ed ore a giocare con la pluripremiata serie di videogiochi che ha come protagonista, infatti, hannoannunciato che nell'ultima novità in uscita,saranno presenti 21 tra le migliori squadre europee. E non è tutto: per la prima volta, il franchise includeràper la conquista del titolo di Campione d'Europa nella prossima stagione. "Rivelata la lista delle squadre europee presenti in NBA 2K17 - si legge nel comunicato ufficiale - L’intero roster composto da 21 squadre europee, incluse tutte le squadre della Turkish Airlines EuroLeague, rivelato alla GamesCom". Inoltre, 2K e Euroleague Basketball invitano tutti gli utenti, usando l'hashtag #NBA2K17.: a partire da quella data, per la prima volta nella storia del gioco, anche i fan dei migliori team europei potranno scegliere la propria squadra del cuore per portarla in cima all'Europa. “Siamo felici di continuare la nostra collaborazione con EuroLeague e, disponibile in NBA2K17,” ha detto, Vice Presidente Global Sports Marketing in 2k. “Avere tutti i team della EuroLeague e le loro star in NBA 2K17, che sicuramente apprezzeranno il valore aggiunto apportato da queste novità” sostiene, Business Development Director della Euroleague.Prosegue senza sosta il mercato NBA. Secondo quanto riportato da Darren Wolfson su ESPN,: per convincere i Minnesota Timberwolves, i Kings sarebbero disposti a mettere sul piatto come contropartita Rudy Gay o uno tra Kosta Koufos e Ben McLemore.