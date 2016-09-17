Dinamo Sassari, sconfitta a testa alta contro la Lokomotiv Kuban (77-86)

Sconfitti, ma soddisfatti della prestazione. Nella prima giornata del torneo internazionale "City of Cagliari", che sono riusciti a prevalere sui sardi 86-77. Ma la prestazione dei biancoblu è stata senza dubbio positiva, e le buone indicazioni derivate dal difficile test. La prima parte di gara non è stata memorabile per la Dinamo., che si rivelano anche molto più precisi al tiro rispetto agli uomini di Pasquini. Il punteggio sottolinea le differenze emerse: 10-20 alla fine del primo quarto,. Ma sono proprio i secondi 10' a trasformare la Dinamo, che trascinata da un ottimo Odom e da una difesa più concentrata e meno svagata riesce a rosicchiare terreno al Lokomotiv Kuban,. Nel terzo quarto, però,e viene fuori la comprovata esperienza dei russi, che piazzano l'allungo decisivo., per poi giungere alla terza sirena avanti 64-51. Ma la Dinamo ha un ultimo moto d'orgoglio. Il mattatore è sempre(21 punti complessivi): sua la tripla del -6 che fa sperare Pasquini, ma i russi rispondono subito con le bombe di Rochestie e Jones., ma è una sconfitta ricca di elementi positivi."Spero davvero che Ettore Messina resti alla guida della Nazionale, ne abbiamo bisogno". Anche Marco Belinelli si schiera al fianco del commissario tecnico dell'Italbasket, che ha già ricevuto attestati di stima da parte di molti azzurri. "Aver mancato la qualificazione ai Giochi brucia tanto - confessa Belinelli - Ci credevamo tutti, è stato un dispiacere enorme. Da tanti anni la Nazionale non riesce a raggiungere un certo tipo di traguardi, ma la determinazione per arrivare in alto c'è. Non sono il tipo di persona che si abbatte, punto ai prossimi Europei".