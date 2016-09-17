Home Protagonisti L'Olimpia Milano oggi sfiderà Brescia nel 'Trofeo Lombardia'

L'Olimpia Milano oggi sfiderà Brescia nel 'Trofeo Lombardia'

di Redazione 17/09/2016

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Olimpia Milano sarà impegnata nel Trofeo Lombardia contro la Germani Brescia. Sidigas Avellino contro Agropoli nel trofeo 'Lepore'. L'Olimpia Milano farà al 'Trofeo Lombardia' le prove generali per la supercoppa che si disputerà nell'ultimo week end di settembre. Sarà una Milano che dovrà affrontare le assenze pesanti di Alessandro Gentile e Ricky Hickman, che però in coppa dovrebbero riprendere regolarmente il loro posto. Non saranno del torneo anche il serbo Macvan e Rakim Sanders che Repesa vorrà risparmiare in vista della supercoppa anche perchè acciaccati. Macvan, nel torneo di Trento, ha accusato un problema di natura muscolare, mentre Sanders è afflitto da un leggero acciacco al ginocchio e per questo motivo verrà tenuto precauzionalmente a riposo. Ad una settimana dalla supercoppa lo staff sanitario dell'Olimpia Milano ha ritenuto inutile rischiarli. Oggi Milano sfidera la Germani Brescia, che ha sconfitto ieri sera la Remer Treviglio per 78-60 in un match segnato dai 20 punti di Moss, che ha guidato la 'Leonessa' verso un successo agevole. Joe Ragland suona la carica per Avellino Intanto l'ex Olimpia Milano, Joe Ragland, in una intervista rilasciata al quotidiano 'Il Mattino' ha ribadito l'intenzione di Avellino di sbaragliare la concorrenza nella corsa verso la Supercoppa che si disputerà a Milano. La Sidigas Avellino è candidata a diventare una delle rivali più temibili per la squadra meneghina nella corsa verso il titolo. 'Crediamo assolutamente di poter vincere la Supercoppa – ha dichiarato Ragland – noi giocheremo per vincere, è questo lo spirito che dovrà condurci in questa stagione. Andremo a Milano per battere tutti, poi sarà il campo a dire la verità. Faremo di tutto per portare in Irpinia questo successo storico'. La Sidigas Avellino sarà impegnata questa sera nel torneo 'Vito Lepore' in programma al PaladelMauro dove affronterà la Polisportiva Basket Agropoli, altra squadra campana che milita nel campionato di A2. Prima dell'inizio del match ci sarà una cerimonia nella quale verrà ritirata la maglia numero 15 appartenente a 'Giggetto Valentino' indimenticato giocatore della Scandone Avellino del passato.