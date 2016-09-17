Milano, tutto pronto al Forum di Assago per la Supercoppa 2016

Ormai ci siamo. Il prossimo weekend comincerà ufficialmente la stagione 2016-2017 per la Serie A Beko,La manifestazione, infatti, si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica 24/25 settembreLe squadre che si contenderanno il trofeo sonoChiaramente la favorita è l'Olimpia, non solo perchè padrone di casa ma anche e soprattutto perchè detentrice del titolo di Campione d'Italia.: un ricordo amaro per i tifosi dell'allora Stefanel, che fu sconfitta dalla Mash Verona 79-72., che nella passata edizione ha battuto proprio l'Olimpia. Prima assoluta per la Vanoli Cremona, mentre gli avellinesi hanno dalla loro una sola apparizione (nel 2008, sconfitta contro la Montepaschi Siena, ndr)., mentre il record di finali disputate appartiene a Treviso, con nove apparizioni. Il quadro delle semifinali, in programma sabato 24 settembre, vede la sfida Sidigas Avellino - Grissin Bon Reggio Emilia alle ore 18, mentre alle 20:45 l'Olimpia Milano si scontrerà con la Vanoli Cremona. Le due vincitrici disputeranno la finale domenica 25 settembre alle ore 18.15.e caricarla in vista della prossima stagione. La Pallacanestro Cantù cerca il riscatto: la neo presidente,, ha voluto ringraziare il pubblico per lo splendido supporto al team. "Sono molto soddisfatta della nuova formazione e felice che a Cantù ci sia- ha detto la Gerasimenko - Il nostro obiettivo è tentare di arrivare nelle prime posizioni in campionato, ma vogliamo almeno qualificarci per i playoff". Proprio il nuovo coach ha ricevutoda parte dei tifosi canturini: Kurtinaitis, parlando della voglia di riscatto dopo una stagione deludente,, creando subito un grande feeling con la tifoseria.