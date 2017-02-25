Wizards, non basta Beal: ko a Philadelphia. 20 punti per il Gallo nel successo di Denver

Il momento d'oro dei Washington Wizards subisce un brusco stop.e le impediscono di proseguire l'assalto alle primissime posizioni della Eastern Conference. Washington ha trovato linfa vitale nei suoi uomini migliori, ma i 40 punti di Beal (e i 29 di Wall) non sono bastati ad evitare il ko. Philly controlla la gara fin dal primo minuto, grazie ad un'ottima prova del collettivo che non ha risentito dell'addio di Ilyasova,E proprio il croato si rivela uno dei migliori in campo, con una doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi. Va sottolineata anche la prestazione di Covington, ormai una garanzia: doppia doppia anche per lui, con 25 punti e 11 rimbalzi.Washington prova la rimonta, Phila rischia ma poi chiude i conti con le triple di Stauskas e Covington. Nessun problema per i Denver Nuggets,D'altronde, per dare un segnale in zona playoff, Denver aveva bisogno di una vittoria per riscattare la brutta sconfitta patita a Sacramento. E l'ha trovata anche grazie. Brooklyn non trova mai le contromisure e subisce il 48esimo ko in 57 partite disputate. Torna Chris Paul dopo 5 settimane di assenza, ma i Los Angeles Clippers devono ugualmente cedere il passo davanti al proprio pubblico contro San Antonio.. Ai losangelini non bastano i 29 punti di Griffin. 28esima tripla doppia stagionale per Russell Westbrook: i suoi 17 punti, 18 rimbalzi e 17 assist. Per i gialloviola non è sufficiente la splendida partita di D'Angelo Russell (29 punti): OKC fa suo il match già nel terzo quarto.