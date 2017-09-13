Home LegaBasket Djordjevic ha chiesto ai suoi il massimo rispetto per l'Italbasket: 'Messina uno dei migliori'

di Redazione 13/09/2017

Il tecnico serbo, in conferenza stampa, ha elogiato i meriti dell'Italbasket e la grande competenza di Ettore Messina. L'Italbasket di Ettore Messina non sta lesinando energie in vista della sfida di stasera contro la Serbia che vale la qualificazione alla semifinale di Eurobasket 2017. Ieri ha svolto un'ora e mezza di allenamento per studiare ancora gli schemi preparati da Ettore Messina per ingabbiare le punte di diamante della nazionale serba. Nella conferenza stampa di presentazione della sfida, il coach serbo, Sasha Djordjievic, ha ribadito la grande stima per la compagine azzurra e per Messina ricordando anche che aveva pronosticato l'Italia come possibile sorpresa del torneo: 'Li affronteremo senza paura. Non sono sorpreso dal loro cammino. L'Italia deve sempre aspirare al massimo. Contro la Finlandia hanno giocato un ottimo primo tempo con scelte di tiro perfette, Datome e Belinelli organizzano il gioco e i lunghi fanno un lavoro eccezionale. E poi c'è Messina che è uno dei migliori di sempre in panchina'. Nonostante i forfait di Teodosic, Kalinic e Bjelica, la nazionale serba sta disputando un europeo di altissimi livello grazie al grande contributo di Marjanovic e Kuzmic sotto le plance e al grande talento di Bogdanovic, autentico trascinatore. La sfida tra le due torri serbe e i nostri Melli, Cusin e Biligha, sarà uno dei leit motiv che deciderà l'esito del confronto. 'Li abbiamo già affrontati al torneo dell’Acropoli, ha dichiarato Biligha in conferenza stampa - noi giocammo bene per trenta minuti poi venne fuori la loro vera forza. Quella gara però ci ha dato buoni spunti che ci fanno essere, non dico ottimisti, ma speranzosi. C’è molto realismo tra noi, sappiamo che si tratta di un incrocio durissimo, ma intendiamo concentraci al massimo sulle cose che abbiamo preparato'.