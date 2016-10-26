NBA, inizio con il botto: delirio Spurs, demolita Golden State (129-100)

alla radio il 4 giugno 1961 dopo che il Catania era riuscito nell'impresa di battere l'Inter. Oggi potremmo dire "Clamoroso all'Oracle Arena": la nuova stagione NBA è infatti partita subito con il botto., sconfitta a domicilio dagli Spurs 129-100 nella gara d'esordio. I Warriors - che pure partivano con- giocano solo il primo quarto, l'unico che i gialloblu di Oakland riescono a chiudere in vantaggio (16-14) con un Kevin Durant apparentemente ispirato. Già nei secondi 12' San Antonio diventava un autentico incubo per la retroguardia Warriors:, mentre Simmons infila una serie di bombe da fuori che trasportano gli Spurs ad un vantaggio di 20 punti già a metà gara. Un distacco che si manterrà anche nel terzo quarto: Golden State non riesce proprio a trovare l'amalgama, e vivacchia sulla giocate individuali dei suoi campionissimi. Ma contro questi Spurs non può certo bastare: Leonard è una macchina da guerra,e andare a schiacciare il +20 all'inizio degli ultimi 12', per poi incrementare il distacco fino al 129-100 finale. Una batosta per i padroni di casa: coach Steve Kerr non poteva immaginarsi un inizio peggiore per la squadra superfavorita dai bookmakers. I campioni del mondo, invece, non steccano affatto:D'altronde, quando LeBron è in queste condizioni è davvero difficile che i Cavs non ottengano la posta in palio: 19 punti, 14 assist e 11 rimbalzi, probabilmente i Knicks lo stanno ancora inseguendo sul parquet... I Cavaliers ripagano l'affetto smisurato della Quicken Loans Arena tenendo a bada le sfuriate di New York:, ma i Cavs difendono con ordine e colpiscono non appena ne hanno la possibilità. Prestazione grandiosa di Kyrie Irving (29 punti, 8/15 da due, 4/7 da tre, 1/1 tiri liberi), unica nota stonata: per lui si sospetta una commozione cerebrale.